Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu, bazı bölgelerin ise gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor açıklaması yapıldı. Yağışların bazı illerde kuvvetli olması beklenirken vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu. Peki Hava durumu bugğn nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Balıkesir, Giresun, Trabzon, Rize, Kars ve Ardahan çevreleri ile Adana ve Mersin’in iç ve yüksek, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Tokat çevreleri ile Aydın’ın iç, Konya’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Tokat çevreleri ile Aydın’ın iç, Konya’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu ile Balıkesir çevrelerinin sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile Aydın’ın iç, Konya’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Trabzon, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı bulutlu