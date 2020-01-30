Son dakika haberi | Meteoroloji uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne Iğdır, Ağrı ve Van illeri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz, Antalya’nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz’de güneyli yönlerden , yarın(Cuma)sabah saatlerinden itibaren Akdeniz ve İç Anadolu'nun Toroslar kesiminde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de görülecek olan yağışların, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (51-100 kg/m²) yağmur ve sağanak, 1000 m üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; yarın(Cuma) sabah saatlerinde Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda, kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer Fırtına (60-80 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Bölgenin Kırklareli ve Edirne dışında kalan kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

Sis etkili olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Bölgede gece etkisini gösteren sağanak, sabah saatlerinde yerini Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde kar yağışına bıraktı. Kar yağışı bölgede aralıklarla devam ediyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü bölgede, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması sürdürüyor.

Bolu kent merkezinde ise gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından "30-31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde il genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda buzlanma başta olmak üzere olası aksaklıklara karşı vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin dikkatli olmaları, yetkililerimizin de gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur." paylaşımında bulundu.

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinde, öğleden itibaren Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz’de güneyli yönlerden, Yarın (Cuma) sabah saatlerinde Bölge genelinde kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; öğleden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin yüksekleri ile Sivas, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİVAS °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; öğleye kadar bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Ağrı ve Van illeri dışında kalan bölgenin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ, Muş ve Bingöl çevrelerinde yarın(Cuma) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu. Yağışlar; gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu. Yağışlar; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz’de fırtına, Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, ilk saatlerde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 1,5 ila 2,5m, zamanla 3,0 ila 4,0m, Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

HAKKARİ

Van ve Hakkari illerinin aralıklı ve hafif olmakla birlikte Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 2, Hakkâri’de eksi 2, Bitlis’te eksi 1 ve Muş’ta eksi 4 derece olması beklenmektedir” denildi.