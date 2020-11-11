Metrobüsler çalışıyor mu? Bugün metrobüsler kaça kadar çalışıyor?

Metrobüs,, D 100 karayolunun ortasında kendisine ayrılan gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli yoldan oluşan sistemin toplam uzunluğu 40 km'dir.Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP) - Söğütlüçeşme arasında faaliyet gösteren mevcut sistem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek şehrin Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlar. 37'si Avrupa, 7'si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 44 duraktan oluşmaktadır. Kesintisiz, tek bir yol üzerinde seferlerin gerçekleştiği Metrobüs'te, farklı duraklar arasında sefer gerçekleştiren 8 farklı hat bulunur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT tarafından işletilmektedir.

METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri nedeniyle 11 Kasım Çarşamba günü,15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak. Çekim nedeniyle Metrobüs araçları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak. Çekim yapılacak bölgelerde seyreden bazı İETT hatları da alternatif güzergahlara yönlendirilecek.