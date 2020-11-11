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11.11.2020 - 09:38 |

15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) ne zaman, saat kaçta açılacak?

Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na veya Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmak isteyen vatandaşlar meraklandı. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) ne zaman, saat kaçta açılacak?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) ne zaman, saat kaçta açılacak?

Bugün İstanbulluların dikkat etmesi gereken oldukça önemli bir kural var. 11 Kasım 2020 Çarşamba günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü tarfiğe kapatıldı. İki yaka arasında geçiş için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullananlar ise merakla arayışa geçti. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) ne zaman açılacak? İşte detaylar...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?

Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri nedeniyle 11 Kasım Çarşamba günü,15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak. 

Çekim yapılacak bölgelerde seyreden bazı İETT hatları da alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

İstanbul’da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılacak.

9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul’un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak.

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