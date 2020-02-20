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20.02.2020 - 15:47 | | İHA

Milyonluk çelik kasa hırsızlığında 3 kişi yakalandı!

Antalya’da yerleşik yaşayan İran vatandaşının evinde bulunan ve içinde 110 bin dolar, 500 bin liraya yakın ziynet eşyası, 17 bin 235 lira ve 8 bin 500 İran Riyali olan çelik kasayı çalan İran uyruklu 3 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Milyonluk çelik kasa hırsızlığında 3 kişi yakalandı!

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 18 Şubat günü S.N. isimli İran uyruklu bir vatandaş, emniyete gelerek evinden çelik kasasının boşaltıldığı yönünde şikayetçi oldu. İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evde ve çevredeki güvenlik kameralarında yaptıkları incelemeler sonucu şüphelileri tespit etti. Olay yerine kiralık araçla geldikleri belirtilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, İran uyruklu M. P., S.P. ve E. M. isimli şüphelileri yakaladı.

Şahısların ikameti ve üstlerinde yapılan aramalarda ise 109 bin 387 ABD doları, 17 bin 235 Türk Lirası, 350 Kanada doları, 387 adet 100’lük banknot halinde üzerinde geçersiz ibaresi bulunan ABD doları, 8 bin 500 riyal ve 500 bin TL’ye yakın değerde ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

 

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