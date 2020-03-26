Miralem Pjanic kimdir, kaç yaşında? Miralem Pjanic, Zeynep Bastık'ın canlı yayınına girdi

Miralem Pjanic'in yaşamı magazin gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı Zeynepp Bastık, sosyal medya hesabı Instagram'da canlı yayın yaptı. Bastık'ın canlı yayınına ise Juventus'ta forma giyen Miralem Pjanic girdi. Zeynep Bastık ise konu ile ilgili açıklama yaptı. Bastık,"Allah'ın selamıyla girmiş ama sonradan damara bağlamış. Bence dün hacklenmiştir, engellemiş beni..."dedi. Peki Miralem Pjanic kimdir?

MIRALEM PJANIC KİMDİR?

Miralem Pjanic, 2 Nisan 1990 tarihinde doğdu. Orta saha pozisyonunda oynayan oyuncu,Serie A kulüplerinden Juventus'ta ve Bosna-Hersek millî takımında forma giymektedir.

Pjanic, profesyonel kariyerine bir sezon oynadığı Metz'te başladı. 2008 yılında Lyon'a transfer oldu ve üç sezon bu takımın formasını giydi. 2011 yılında Roma ile sözleşme imzaladı. Roma'da, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi. 2016'da Juventus'a imza attı. Pjanic, Juventus ile Serie A ve Coppa Italia'yı kazanırken, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Serie A Yılın Takımı'na seçildi.Ayrıca, 2016-17 sezonunda Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasındaki katkıları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonun Takımı'na seçildi. Lüksemburg genç milli takımında da forma giyen Pjanic, 2008 yılında Bosna-Hersek formasıyla ilk millî maçına çıktı. Bu takımla 80'den fazla maçta forma giydi 13 gol attı. İlk büyük turnuvada; 2014 FIFA Dünya Kupası'nda takımıyla mücadele etti.

2015 yılında The Guardian'ın "Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesinde 55. sırada yer aldı.

ZEYNEP BASTIK'IN CANLI YAYININA GİRDİ





ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

8 Temmuz 1991 tarihinde doğdu. Bastık, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Bir dönem Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini de yapan Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç'ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına birlikte düet yapmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. Zeynep Bastık, daha sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına adım attı.