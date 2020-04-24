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24.04.2020 - 18:29 |

Miray İsminin Anlamı Nedir? Miray Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Miray ismi ülkemizde sıklıkla konulan kız çocuk isimlerinden birisidir. Miray ismi kız çocuk dışında erkek çocuklara da konulabilir. Miray isminin anlamı sözlüklerde bulunmaktadır. Sizde anlamını öğrenebilir ve kızınıza bu ismi koyabilirsiniz. Peki Miray isminin anlamı nedir? Miray ne demek, ne anlamına gelir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

Miray İsminin Anlamı Nedir? Miray Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Miray ismi Farsça bir kelimedir. Bu sebeple Farsçadan dilimize geçmiştir. Miray isminin anlamı TDK sözlüklerinde geçmemekle birlikte anlamı güneş ve ay gibi parlayan anlamına gelmektedir.

Miray Ne Demek?

Miray ismi Farsça kökenli bir isimdir. İsminin anlamı yılın ilk aylarında doğan veya güneş ve ay gibi parlayan anlamları taşımaktadır.

Miray İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Miray ismi Kur'an'da geçmemektedir.

Miray İsminin Özellikleri

Bu kişiler çalışmayı çok severler. Tam bir iş kolik yapıya sahiplerdir. Sağlıklı yapıları bulunur. Çalışmayı sevmelerinin yanı sıra evde oturmayı da seven kişilerdir. Evcimen bir yapıya da sahiplerdir. Hesap yaparlar ve maddi durumlarına dikkat ederler.

Karakter özelliği bakımından merhametli ve düşünceli kişilerdir. Sanat yetenekleri yüksek kişilerdir. Yaşadıkları yoğun duyguları ise dışarıya ve çevreye yansıtırlar. İş ahlakları yüksektir. Olayları derinlemesine incelerler ve bitmek bilmeyen bir enerjiye sahiplerdir. Lider özelliğine sahip kişilerdir. Kendi görüşleri onlar için çok önemlidir. Dışarıdan kimsenin etkisinde kalmazlar. Cesur bir yapıya sahiplerdir. Sorumluluk ve görevlerinden asla kaçınmazlar.

Bunlar dışında özgürlüklerine de düşkün kişilerdir. Kural konmasını pek sevmezler. Cesaretleri sebebiyle ortamlarda doğal ve rahat davranabilirler. Diğer kişileri ne der diye düşünmezler.

 

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