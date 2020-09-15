MİT ve polisten ortak operasyon! Yakalandılar

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT ve Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri,

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için operasyon düzenlendi. Operayon kapsamında, İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesi'nde bir eve düzenlenen baskında haklarında FETÖ üyesi olmak suöundan haklarında arama kaydı bulunan 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına aldı. İsimleri açıklanmayan şüphelilerin üzerleri ile evlerinde yapılan aramalarda sahte kimlik kartı ele geçirildi.