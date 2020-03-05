Moskova öncesi yoğun diplomasi

Ankara’da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarci, göç krizi ve İdlib’deki gelişmeler üzerine bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin adresi, Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ydı.



Dün ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Borrell ve Lenarcic ile beraberlerindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla Avrupa’ya yönelik oluşan mülteci akınına ilişkin süreç, Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşanan göçmen krizi ve insani yardımlar masaya yatırıldı. Borrell ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, “Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e AB’nin sorumluluk alma vaktinin çoktan geldiğini belirttim” dedi.



Somut adım atılmalı



Önceki gün Suriye sınırını ziyaret eden Jeffrey ve Craft da dün Dışişleri Bakanlığı’ndaydı. Craft ve Jeffrey, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü. Ardından Jeffrey, Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldi. Jeffrey ve Craft, Dışişleri Bakanlığı’ndan Beştepe’ye geçerek, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci sorunu ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, İdlib’de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin iş birliği seçenekleri değerlendirildi. Bahar Kalkanı Harekatı konusunda ABD’li muhataplar bilgilendirildi. Rejimin yol açtığı insani krizi önlemek için ivedilikle saldırıların durdurulması, İdlib Mutabakatı’nın korunması ve trajedinin önüne geçilmesi için uluslararası toplumun sorumluluk alması ve bir an önce somut adımların atılması istenildi.



170 milyon euro taahhüdü



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Borrell ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çankaya Köşkü’ndeki kabulde, Suriye’deki gelişmeler, İdlib’deki insani kriz ve mülteci konuları etraflıca görüşüldü. Borrell, Ankara’dan ayrılırken açıklamalarda bulundu. Türkiye’den, sınırlara daha fazla ilerlemeleri konusunda mültecilere destek vermemesini isteyen Borrell, “Suriye’deki en kırılgan insanlar için 170 milyon euro ek insani yardımda bulunacağımızı ifade ettik” dedi.