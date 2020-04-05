05.04.2020 - 10:36 | | milliyet.com.tr
MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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