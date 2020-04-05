MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
05.04.2020 - 10:36 | | milliyet.com.tr

MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kız açıklamalarıyla herkesi şaşırttı!Beşiktaş Bebek sahilinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan ve "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" diyerek şaşkınlık oluşturan genç kıza, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 bin lira idari para cezası kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Son dakika... Bakan duyurdu! 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Son dakika... Bakan duyurdu! 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sıradaki Haber