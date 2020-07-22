MSB duyurdu Zeytin DalÄ± bÃ¶lgesinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar

22.07.2020 - 10:31 | | DHA
MSB duyurdu! Zeytin DalÄ± bölgesinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar
Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Zeytin DalÄ± bÃ¶lgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terÃ¶ristin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Zeytin DalÄ± bÃ¶lgesinde huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± bozmak maksadÄ±yla terÃ¶r faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilen 2 PKK/YPG'li terÃ¶rist, hain emellerini gerÃ§ekleÅŸtiremeden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±" denildi.
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