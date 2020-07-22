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22.07.2020 - 10:31 | | DHA

MSB duyurdu! Zeytin DalÄ± bölgesinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar

Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Zeytin DalÄ± bÃ¶lgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terÃ¶ristin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

MSB duyurdu! Zeytin DalÄ± bölgesinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar

BakanlÄ±ÄŸÄ±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Zeytin DalÄ± bÃ¶lgesinde huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± bozmak maksadÄ±yla terÃ¶r faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilen 2 PKK/YPG'li terÃ¶rist, hain emellerini gerÃ§ekleÅŸtiremeden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±" denildi.

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MSB duyurdu Zeytin DalÄ± bÃ¶lgesinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar

BurasÄ± Miami deÄŸil, Antalya'da bir plajAntalya'nÄ±n hizmete giren bir plaj iÅŸletmesi, beyaz kumlarla kaplÄ± alanÄ±, denize sÄ±fÄ±r noktada bulunan salÄ±ncaklÄ± havuzu ve salÄ±ncaÄŸÄ±yla dikkati çekiyor.
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