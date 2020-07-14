MSB'den peş peşe açıklamalar! Sayı 8'e yükseldi

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

Öte yandan MSB'den bir son dakika açıklaması daha yapıldı. Yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu' denildi.