14.07.2020 - 10:38 | | DHA
MSB'den peş peşe açıklamalar! Sayı 8'e yükseldi
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; Silopi'de de Irak'ın kuzeyinden kaçan 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.
Öte yandan MSB'den bir son dakika açıklaması daha yapıldı. Yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu' denildi.