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22.02.2021 - 12:01 |

MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

MSB 190 memur alımı yapacak. İlk süreç tamamlandı. 31 Ocak'ta son bulan başvurular sonrası sonuçlar merak ediliyor. Her bir adayın dilinde aynı soru var: MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

 

Milli Savunma Bakanlığı'nın 190 memur alımı için başvurular 30 Aralık'ta başladı 31 Ocak'ta ise son buldu. Başvuru sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Snuç sonrası mülakat süreci başlayacak. Peki, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSB memur alımı sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil. Sonuçları birkaç ay içinde açıklanması bekleniyor.

Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru sıralanacak ve mülakat sınav çağrısı yapılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da mülakat sınavına alınacaktır.

Mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla altı katına kadar olacaktır.

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