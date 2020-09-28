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28.09.2020 - 13:42 | | DHA

MSB paylaştı! Irak'ın kuzeyinde ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

MSB paylaştı! Irak'ın kuzeyinde ele geçirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti. Arama tarama faaliyeti sonucunda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 13 el bombası, 7 RPG-7 mühimmatı, 600 Biksi mühimmatı, 6 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, 2 dürbün, 2 kamera, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

MSB paylaştı Irakın kuzeyinde ele geçirildi

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