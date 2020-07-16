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16.07.2020 - 17:13 | | milliyet.com.tr

MSB'den son dakika Zap paylaşımı!

Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilirken terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

MSBden son dakika Zap paylaşımı

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