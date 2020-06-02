MSÜ 2019 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alımı ön kayıt açıklaması!

Milli Savunma Üniversitesi dış kaynaktan Muvazzaf Subay alımına ilişkin Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda ön kayıt başvurusuna ilişkin detaylar adaylar ile paylaşıldı. Peki 2019 yılı MSÜ dış kaynaktan subay alımına ilişkin yayımlanan ön kayıt başvurusu detayları...

MUVAZZAF SUBAY ALIMI ÖN KAYIT DUYURUSU

1. Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Öğretmen/Mühendis Subay Temini seçim aşamaları tamamlanmıştır. Seçim aşamaları sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olan tüm adaylar başarı sıralamasına tabi tutularak sıralanmıştır. Başarı sıralaması her bir adayın kayıt hakkı kazandığı anlamına gelmemekte olup, kontenjana girerek kayıt hakkı kazanan adaylara, "... Sınıfında Başarı Sıranız-6 Kayıt Hakkı Kazandınız" şeklinde ifade yazılmış ve kayıt hakkı verilmiştir. KAYIT HAKKI KAZANAN adayların kayıtları, 15-19 Haziran 2020 tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında, 6'ncı maddede belirtilen kayıt merkezlerinde yapılacaktır. Bir aday birden fazla Kuvvet K.lığının başarı sıralama listesinde bulunabilecektir. Birden fazla Kuvvet K.lığında KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, istediği Kuvvet K.lığının kayıt merkezine giderek kaydını yaptıracak, kaydını yaptıran adayların diğer Kuvvet K.lıklarındaki adaylıkları sonlandırılacaktır. Herhangi bir Kuvvet Komutanlığına kaydını yaptıran aday daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığına geçiş yapamayacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylardan 19 Haziran 2020 (dahil) tarihi 16.30'a kadar kayıt işlemi yaptırmayan adayların adaylıkları sonlandırılacak, HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN İLAVE KAYIT SÜRESİ VERİLMEYECEK, adayın, kayıt hakkı kazanamadığı diğer kuvvet komutanlığındaki başarı sıralamaları devam edecektir.

2. Türk Silahlı Kuvvetleri Öğretmen/Mühendis Muvazzaf Subay temini kayıt döneminde kayıt hakkı kazanamayan adaylar için 22 Haziran - 03 Temmuz 2020 tarihleri arasında eksik kalan kontenjanlar için ayrıca bir ilan yapılmayacak, Kuvvet K.lıkları kayıt merkezlerince kontenjanlar doldurulana kadar sırası gelen aday telefon ile aranarak kayıt için davet edilecektir. Bu nedenle adaylarımızın, başvuru esnasında beyan ettikleri telefonlarını kayıt faaliyetleri boyunca açık bulundurmaları önem arz etmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olabilecektir. Size yapılan telefon tebligatından sonra 48 saat içerisinde kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kayıt hakkınız iptal edilecektir. Tarafınıza kayıt için çağrı yapılması durumunda yapmanız gereken hususlar hakkında 6'ncı maddede bilgi verilmiştir. 03 Temmuz 2020 tarihinde kayıt faaliyetleri tamamlanacak olup daha sonra ilave çağrı ve kayıt işlemi yapılmayacaktır.

3. Herhangi bir Kuvvet K.lığına kayıt yaptıran adayın diğer Kuvvet K.lıklarındaki adaylığı ve kayıt hakkı sonlandırılacaktır.

4. Tüm adayların arşiv araştırmaları ve güvenlik soruşturmaları devam etmektedir.

5. Kayıt için izlenecek yol:

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için;

Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, 15 - 19 Haziran 2020 tarihleri arasında 08:30-16:30 saatleri içerisinde Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi Komutanlığına (İZMİR) şahsen başvuracaklardır. Kayıt başvurusunda bulunan adayların izlemesi gereken yol/işlemler müteakip maddelerde açıklanmıştır.

(1) Kesin kayıt için istenen belgeler;

(a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, anne-babasına ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

(b) 6 adet biyometrik fotoğraf (arkasına isim ve TC numarası yazılmış şekilde),

(c) İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ç) Adaya ait vukuatlı nüfus kaydı (aile bilgilerini içerir şekilde, e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(d) Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(e) Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(f) Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(g) Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ğ) Transkript belgesinin fotokopisi,

(h) Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ı) Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,

(i) Noter onaylı Taahhütname/Yüklenme Senedi, (İndirmek için Tıklayınız)

(j) Kamu kurum/kuruluşunda görev yapmakta iseniz, ayrılış katılış bildirim belgesi veya noter onaylı sureti; özel sektörde görev yapmakta iseniz ilişik kesme belgesi veya noter onaylı sureti,

(2) Kayıt işlemleri için istenen belgeler, mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek her bir belge şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).

(3) Kursiyer adaylarının kayıt ve katılış işlemleri;

(a) Adayların kesin kayıt işlemine gelirken belgelerin tam olması gerekmektedir. Eksik belge ile kayıt işlemi yapılmayacaktır. Hak kaybının önlenmesi açısından bu husus büyük önem taşımaktadır.

(b) Adayların katılış işlemleri, kendilerine yukarıda bildirilen tarih aralıklarında Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi Komutanlığında (İZMİR) yapılacaktır. Hatalı katılışlarda tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır. Resmi bir mazeret olmaksızın 48 saat içerisinde katılış yapmayan adayların başvuruları sonlandırılacak ve yerine sırası gelen adaylar çağrılacaktır.

(c) Katılış faaliyeti esnasında adayların yanlarında getirmesi/getirmemesi gereken malzemeler:

*Fotoğraf, video, ses kayıt özelliği olan cep telefonu getirilmeyecektir. Telefonlarda sadece Askercell hattına müsaade edilecektir. Akıllı cep telefonu ve dizüstü/tablet bilgisayar vb. kesinlikle GETİRİLMEYECEKTİR.

* Kişisel malzemeler (Ankesörlü telefon için telefon kartı, kol saati, tıraş malzemeleri, diş macunu/fırçası, şampuan, sabun, sabun kutusu, tırnak makası, pamuk, kolonya, kupa bardak, pudra vb.),

* Yeteri kadar para, Banka kartı (Kantinlerden nakit alış-veriş yapılamamaktadır.)

* Mevsime uygun bol miktarda siyah ve desensiz çorap, (İstihkak olarak da dağıtılacaktır.)

* Bol miktarda Haki renkli atlet/fanila ve iç çamaşırı, (İstihkak olarak da dağıtılacaktır.)

* Lacivert/siyah koyu desensiz tek renk şort mayo

* İki adet çamaşır yıkama filesi,(siyah-kirli, beyaz-temiz)

* Yatak kıyafeti (pijama takımı),

* Siyah renkli kurşun, mavi renkli tükenmez/pilot kalem ve silgi, bir adet küçük not defteri, en az iki yüz sayfa, (tercihen kapağı şekilsiz düz mavi renk olan) kareli metot defteri,

* İğne iplik seti, çengelli iğne,

* Siyah ayakkabı boyası,

* Cep feneri,

* Spor ayakkabı, (Katılış yaptığınızda da dağıtılacak, getirmek tercihinize kalmıştır.)

* Mevsime göre sivil elbise (giyecek ve ayakkabı) getirilmelidir. (Eşyalar ihtiyacı karşılayacak kadar olmalı)