Mübah Ne Demek? Mübah Kılmak Ve Mübah Saymak Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Mübah Arapça kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ise mübah kelimesi ‘Açıklanan ve açığa konan’ gibi anlamlara geliyor. Bu anlamları ile beraber aynı zamanda mübah kelimesi özellikle dini açıdan önemli bir ifadeye sahiptir.

Mübah Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Mübah kelimesinin pek çok farklı sözlük anlamı bulunmaktadır. Hem TDK üzerinden anlamı hem de gündelik yaşamda kullanılan anlamı ile değerlendirmek mümkün.

- Açıklanan,

- Açığa konan

- Helal kılınan,

Bu doğrultuda mübah kılmak ise herhangi bir durumu helal kılmak anlamına gelmektedir. Yani dini açıdan herhangi bir sorun olmadığını anlatan kelimedir. Aynı şekilde mübah saymak da yine dini açıdan kötü bir durum teşkil etmeyen olgunun helal sayılması anlamı üzerinden ifade edilmektedir. Bu kelime ve kelime grupları gündelik yaşamda çok sık kullanılır.