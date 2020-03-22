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22.03.2020 - 21:05 |

Mucize Doktor hangi hastanede çekiliyor? Mucize Doktor hastanesi nerede, adı nedir?

Mucize Doktor dizisi ekrana gelmeye başladığı ilk günden bu yana izleyici tarafından büyük beğeni ile takip ediliyor. Mucize Doktor dizisinin takipçileri dizinin hangi hastanede çekimlerinin yapıldığını merak ediyor. Peki Mucize Doktor dizisinin çekildiği Berhayat Hastanesi nerede?

Mucize Doktor hangi hastanede çekiliyor? Mucize Doktor hastanesi nerede, adı nedir?

Mucize Doktor dizisi ekrana gelen yeni bölümleri ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisinin çekimlerinin yapıldığı hastahane ve Berhayat Hastanesinin nerede olduğu merak ediliyor. Peki Berhayat Hastanesi nerede? Mucize Doktor dizisi nerede çekiliyor?

MUCİZE DOKTOR NEREDE, HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Dizide kullanılan 'Berhayat Hastanesi' diziye uyarlanmış olup, hastanenin gerçek adı farklıdır.

Mucize Doktor dizisinde kullanılan hastane, İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan Medical Park Hastanesidir

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