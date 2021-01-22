Müge Anlı Ali Toprak olayında son dakika gelişmesi | Cinayeti itiraf etti...

Müge Anlı Ali Toprak cinayeti olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. 22 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan programda Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak canlı yayında cinayeti itiraf etti.

Alime Toprak 'Kocamı öldürerek çocuklarımı korudum' açıklamasında bulundu. Alime Toprak; eşinin, kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını ben öldürmesem o beni öldürecekti, dedi.

MÜGE ANLI ALİ TOPRAK OLAYI

Serada eşi tarafından ölü olarak bulunan Ali Toprak'ın cinayetinin aydınlatılmasına yönelik deliller toplanmaya devam ederken; Müge Anlı'da olayın detaylarını öğrenmek için Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak stüdyodaydı. Sorulan sorulara tutarsız cevaplar vererek dikkatleri üzerine çeken Alime Toprak bugünkü canlı yayında cinayeti itiraf etti.

Ali Toprak'ın ilk darbe aldığı yerden bedeninin yer değiştirildiğini aslında cesedin içeri alındığını gösteren deliller şüpheleri Alime Toprak'ın üzerine çekmişti. Cinayet sonrası yaşananlar ise Müge Anlı'da konuşuldu.