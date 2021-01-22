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22.01.2021 - 12:47 |

Müge Anlı Ali Toprak olayında son dakika gelişmesi | Cinayeti itiraf etti...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Ali Toprak cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Serada ölü bulunan Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak canlı yayınca cinayeti itiraf etti. İşte Müge Anlı'daki Ali Toprak cinayeti olayının detayları.

Müge Anlı Ali Toprak olayında son dakika gelişmesi | Cinayeti itiraf etti...

Müge Anlı Ali Toprak cinayeti olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. 22 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan programda Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak canlı yayında cinayeti itiraf etti.

Alime Toprak 'Kocamı öldürerek çocuklarımı korudum' açıklamasında bulundu. Alime Toprak; eşinin, kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını ben öldürmesem o beni öldürecekti, dedi.

MÜGE ANLI ALİ TOPRAK OLAYI

Serada eşi tarafından ölü olarak bulunan Ali Toprak'ın cinayetinin aydınlatılmasına yönelik deliller toplanmaya devam ederken; Müge Anlı'da olayın detaylarını öğrenmek için Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak stüdyodaydı. Sorulan sorulara tutarsız cevaplar vererek dikkatleri üzerine çeken Alime Toprak bugünkü canlı yayında cinayeti itiraf etti.

Ali Toprak'ın ilk darbe aldığı yerden bedeninin yer değiştirildiğini aslında cesedin içeri alındığını gösteren deliller şüpheleri Alime Toprak'ın üzerine çekmişti. Cinayet sonrası yaşananlar ise Müge Anlı'da konuşuldu.

Evlilik teklifi pahalıya mal oldu! 'Bütün düğün parası gitti'Antalya'da yaşayan İsmail Göksu, kız arkadaşı Gözde Yıldırım'a arkadaşlarıyla birlikte yaptığı driftli evlilik teklifi pahalıya mal oldu. Teklifine 'evet' cevabı alan Göksu, kesilen ceza ile hayatının şokunu yaşadı. Evlilik teklifi organizasyona katılan kişilere toplamda 78 bin 137 lira ceza kesildi. Bu olayın ilgi çekeceğine inanıyordum ama bu kadarını da beklemiyordum diyen damat adayı; "Ceza yiyen bazı arkadaşlarım, 'Bütün düğün paramız gitti. Ben sizin düğününüzde takı takacaktım. Takıyı önceden takmış olduk' diye konuşuyor" dedi. Gözde Yıldırım ise; Bu güzel fikrin sonu bu olmamalıydı. Yüzyılın evlenme teklifi bu. Bu kadar pahalı bir düğün iptal olmayacak. Cezamızın tekrar ele alınarak ya iptal edilmesi ya da hafifletilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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