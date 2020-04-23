Müptela Nedir? Müptela Olmak ve Müptela Kılmak Ne Demektir?

Müptela olmak ve müptela kılmak kalıbını oldukça fazla kullanmaktayız. Müptela kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup dilimize Arapçadan geçmiştir. Müptela kelimesinin 3 tane anlamı bulunur.

Müptela Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Tutulmuş, yakalanmış, bağlanmış.

2. Kötü bir alışkanlığa sahip olmak.

3. Aşık olmak bir kişiye bağlanmak.

Müptela Olmak ve Müptela Kılmak Ne Demektir?

Müptela olmak bir işe veya bir kişiye körü körüne bağlanmak demektir. Müptela kılmak ise bir kişiyi kendine bağlamak demektir. Müptela olmak ve müptela kılmak oldukça sık kullanılır. İki kalıbın da anlam itibari ile birbirileri ile bağlantılıdır.