Netflix'ten flaş Türkiye kararı! Katalogdan kaldırıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz hafta Netflix’in 9 Eylül'de yayınlayacağı ve çocuk istismarı yapıldığı nedeniyle tartışılan 'Cuties' isimli filmin kaldırılmasına karar vermişti.

Uzman raporundaki, "çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği" değerlendirmesi üzerine RTÜK, bahse konu yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan, "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiğine, bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar vermişti.