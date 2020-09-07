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07.09.2020 - 15:25 | | İHA

Netflix'ten flaş Türkiye kararı! Katalogdan kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre, geçen haftaki RTÜK kararının Netflix'e tebliğ edilmesi ile birlikte Netflix, şikayete konu olan 'Minnoşlar' adlı içeriği Türkiye kataloğundan kaldırdı.

Netflix'ten flaş Türkiye kararı! Katalogdan kaldırıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz hafta Netflix’in 9 Eylül'de yayınlayacağı ve çocuk istismarı yapıldığı nedeniyle tartışılan 'Cuties' isimli filmin kaldırılmasına karar vermişti.

Uzman raporundaki, "çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği" değerlendirmesi üzerine RTÜK, bahse konu yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan, "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiğine, bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar vermişti.

Son dakika... Vaka sayılarındaki artış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş çağrıSon dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni"nde konuştu. Maske, temizlik ve mesafe kuralına uymaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım. Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır. Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor' dedi.
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