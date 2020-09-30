MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
ABONE OL
30.09.2020 - 13:49 | | AA

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.Ö'nün uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine şüpheliyi gözaltına aldı, üzerinde yapılan aramalarda 485 gram bonzai, 3,50 gram metamfetamin ele geçirdi.

E.Ö'nün ifadesi doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, 8 şüpheliyi daha yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve adreslerinde, ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek, 368 gram bonzai, 32 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 265 lira ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Afganistan uyruklu A.R. ve A.H'yi otogarda yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve çantalarında narkotik dedektör köpeği "Cessi" ile yapılan aramalarda 153 gram metamfetamin bulundu.

Yakalanan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

'Uçakta unutulan eşyaları ucuza satıyoruz' yalanıyla 150 kişiyi dolandırdılar!İstanbul'da yaşanan pandemi sürecini fırsata çevirerek 150 kişiyi dolandıran 30 kişilik bir dolandırıcılık şebekesi polis tarafından çökertildi. Şebekenin internet üzerinden yayınladığı "uçaklarda unutulan eşyaları ucuz fiyata satıyoruz" yalanı ve kurduğu sözde bir pazarlama şirketiyle ağına düşürdüğü insanlara kapıda ödeme oyunuyla telefon yerine bahçıvan makası, tıraş bıçağı, su ve bitki çayı gönderdiği öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ, TSK’dan subay ve subay adaylarını attırmak için talimatname hazırlamış

FETÖ, TSK’dan subay ve subay adaylarını attırmak için talimatname hazırlamış

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Düzce'de gizemli koku! 5 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı

Düzce'de gizemli koku! 5 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı

Sıradaki Haber