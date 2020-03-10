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10.03.2020 - 18:35 | | DHA

Nişan yapıp kayıplara karışmışlardı... O çete yakalandı

Gaziantep'te sahte nişan yaparak evlilik vaadiyle 8 bin lirası alınan M.Ç.yi dolandıran 6 kişilik çete, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Nişan yapıp kayıplara karışmışlardı... O çete yakalandı

Olay, geçen 27 Şubatta Kurbanbaba Mahallesinde meydana geldi. Gaziantepte yaşayan M.Ç. kendisine aracı olan bir kişinin tavsiyesiyle S.K. ile tanışarak evlenmek istedi. Yapılan sahte nişan töreninde M.Ç. evlenmek amacıyla S.K., ve beraberindeki 5 kişiye 8 bin lira para verdi. Aileler  arasında  gerçekleştirilen sahte nişanın ardından M.Ç., S.K. ve beraberindeki 5 kişinin kayıplara karıştığını söyleyerek polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, nişan şurasında çekilen görüntüler ile bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis evlenmek vaadinde bulunan S.K. ve ailesi olarak tanıştırdığı G.K., Y.Y., M.Ş., F.B. ve S.A.yı yakaladı.

Nişan yapıp kayıplara karışmışlardı... O çete yakalandı


Gözaltına alınan ve sorgulama işlemi sonrası adliyeye sevk edilen S.K., G.K. ve Y.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.Ş., F.B., ve S.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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