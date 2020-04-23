Norm Ne Demek? Norm Kadro ve Norm Fazlası Ne Anlama Gelmektedir?

Fransızcadan Türkçeye yerleşmiş olan ve yaygın kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Türkçe karşılığı olarak ise ‘Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilkeye ya da yasaya uygun durum’ şeklinde yer almaktadır.

Norm Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Norm kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında ‘kurallar bütünü’ şeklinde dile getirmek mümkün. Aynı zamanda ‘Yerleşmiş bir ilke ve yasaya uygun, kural olarak benimsenmiş’ bitiminde de tabir edilebilmektedir.

Norm kadro ise ‘İlgili personelin nitelik, sayı, sahip olacağı unvan ve derece şekilde tespit edilmesi, standart hale getirilmesi’ olarak dile getirilmektedir. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlar için kadro ele alımında bu kriterler geçerliliğini korumaktadır. Aynı şekilde herhangi bir kamu kurum ve kuruluş ile beraber farklı sektörler adına Norm fazlası ‘Kişinin fazlalık olduğunu tabir eden yapı’ olarak anlatılabilir.