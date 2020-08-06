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06.08.2020 - 11:04 |

Okullar açılacak mı 2020-2021? Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılma tarihine yaklaşırken okulların açılıp açılmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. İşte okulların açılma durumu ile ilgili detaylar...

Okullar açılacak mı 2020-2021? Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılacağı tarih olarak 31 Ağustos gösterilmişti. 31 Ağustos 2020 tarihine yaklaşırken "okullar açılacak mı" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Son dakika gelen bir habere göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama okullar ile ilgili soruyu cevapladı. Peki okulların açılış tarihi nedir?

BAKAN SELÇUK CEVAPLADI!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.

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