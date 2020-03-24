Okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gündeme dair soruları Haber Global'de yanıtladı. Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Adnan Menderes'in idam sahnesinin yayınlanmasının yanlış olduğunu ifade eden Selçuk, "Ders arasında bir etkinlik sırasında oldu. Sanatsal, sportif içerikler konuluyor. Süre dar. Gece yarılarına kadar çalışıldı. İsimlendirmede bir hata olmuş. Ben bu işe Ziya öğretmen olarak bakıyorum. MEB, dünya çapında bir işi neden kötüleştirecek bir şey bilinçli yapsın. Bir yanlışlık oldu. Soruşturma başladı." dedi.

Konunun kasıtlı olup olmadığına dair soruya yanıt veren Selçuk, "Hukuk baksın, konuşuruz. Biz eğitsel bakarız." diye konuştu.

Okul tatili ile ilgili soruya da yanıt veren Selçuk, "Hastalık ile ilgili konuşmamız doğru değil. Bilim Kurulu'nun tespitleri önemli. Yarınki toplantıda bir değerlendirme yapılır. Bunun bir veriye dair yapılması önemli." ifadelerini kullandı.

MEB'de virüse yakalanan kimsenin olmadığını söyleyen Selçuk, "Vücut ısılarını ölçüyoruz. Meslek liselerinin maskelerini tek kullanımlık olarak kullanıyor, atıyoruz. Dezenfektanlar her alanda var. Bu süreçte meslek lisesi hayatın içine girdi. Elbise, maske, cihaz, cerrahi maske üretiyoruz. Meslek lisesi yapması gerekeni yapıyor, çok mutluyuz. Duruma bağlı olarak maske kullanıyorum. Genelde dijital ortamda toplanıyoruz. Maske ile toplantı yapıyoruz. Çay servisi falan iptal edilerek yapılıyor toplantılarımız. Çay ocaklarının tamamı kapandı." dedi.

"Dönemin kapatılacağı bir durum da olabilir." diyen Selçuk, "Biz şikayet makamı değiliz. Çözüm makamıyız" dedi.

Sınıf geçme ile ilgili detayları değerlendiren Selçuk, "İlk dönem ki notları var. İkinci dönemden bazı veriler var. Bunların hepsi masada. Çocukları yerleştirmek için bir sınavı mutlaka yapacağız. Tüm senaryolar masada. Kararları zamanla açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

İşte Haber Global'de Tuba Atav'ın sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

Velilerin EBA'ya girmekte zorlandıkları iddiası...

Uzaktan eğitimle kaydettiğimiz içerik TV yayını. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Saatleri sınıflara göre ayırdık. Bir öğrenci 2 saat kalıp videolar izleyebilir. Binlerce deney var. EBA bir sosyal medya platformu

Bakan Selçuk: Bir haftada 3 kanal kurup, içeriklerini oluşturmak bizim için büyük bir proje. Bu süreçte elbette bazı hatalar olacak. Bir işte hata olunca 'vay nasıl hata yaparsınız?'... MEB'in bu projede çalışan ekibine teşekkür etmek istiyorum. Vay hata yaptınız biçiminde ele almak insaflıca değil.

SORU: Siz kişisel olarak nasıl korunuyorsunuz?

Ortama bağlı. Yüz yüze toplantıları acil olmadıkça yapmıyoruz. Belirli aralıklarla oturarak, maske takarak, çay servisini mesela buradaki iptal ederek...

SORU: Yakın temas sebebiyle mi iptal edildi?

Tabi ondan. Personel sayısının azaltılmasıyla ilgili Aile Bakanlığımızın aldığı tedbirlere dayalı olarak arkadaşlarımızın evden çalışmasıyla ilgili olanakları hazırladık.

SORU: Sınavlar nasıl olacak?

Burada da ihtimaller var. Hemen, orta vadede uzun vadede açılacağı durumlar olabilir. Öğrencilerimizi mağdur etmeden, bu küresel bir sorun. Biz çözüm makamıyız. Ne tür tedbirler almamız lazım? Modellemeler yapmak lazım.

SORU: Hiç sınav olmaması söz konusu mu?

Elbette bir sınav yapacağız. Sınıf geçme ile ilgili hukukçular çalışıyor. İkinci dönem ile ilgili duruma bakacağız. Birden bire bütün senaryoları açıklamak karmaşa yaratır

Liseye geçiş sınavı MEB'e, YKS ÖSYM ile ilgili. LGS ile ilgili baktığımızda öğrencilerimizin bu sınav çerçevesinde neye ihtiyaçları olduğuna bakıyoruz. Yüzyüze işlenen konular neyse onlardan soru soracağımızı söyleyerek. Sınav tarihini ertelemek gibi niyetimiz yok ama koşullar başka şeyi getirirse ona göre tedbirimizi alırız. Sınav senesinde olmayan öğrenciler MEB'in yıllık programında olan konuları izliyorlar. EBA'yı takip etmeyi ihmal etmesinler.

SORU: Ücretli öğretmenler ne olacak? Ders ücreti karşılığında ödenek alıyorlar

Bir ulusal paket açıklandı. Her sektörle ilgili neler yapılabilir konusunda. Bu konuyu biz telafi eğitimi yapacağız zaten. Derslerin olmadığı zamanda da belki telafi yapacağız. Mutlaka olacak. TV ile eğitim okuldan soğumaması içindir. Biz tüm içeriği veriyoruz. Bizim için bu tam olmuyor. Yüz yüze de devam edeceğiz. Her türlü olasılık var. Mesela yazın da olsa bunları kim verecek? Derse girmeyen ücretli, kadrolu, sözleşmeli öğretmenler verecek

SORU: Özel eğitime muhtaç öğrenci ve öğretmenler için de aynı şey geçerli mi?

Aynı ücretli öğretmenler gibi...

SORU: Özel okula giden öğrenciler ve veliler. Ücret ödemeyi sürdürecekler mi?

Yapılmayan derslerin tamamını telafi olarak yapacaklar. Bu ay verilmeyen ders başka bir zaman diliminde muhakkak suretle bu dersler yapılacak.

SORU: 18 Mart'ta atanan öğretmenlerin kararnamesi ne zaman çıkacak?

Bu atamalarla ilgili süreç belli bir süre alır. Bu dönemde de bir süreci var. Şu anda da bir belirsizlik var. Bu belirsizlik nedeniyle bugünlerde verilecek karara göre takvim üzerinde çalışacağız

SORU: Neler söyleyeceksiniz öğretmen, öğrenci ve velilere?

Paniğe gerek yok. Tüm kurum ve kuruluşlar bu mesele ile ilgileniyor.

SORU: En kötü senaryo nedir?

Eğitimsel sürecin yürütülememesi ve kayıpların telafisi konusunda yapmamız gerekenler. Öğretmenlerim şunu bilir. Her bir çocuk onlara emanettir. Her bir öğretmenim kendisiyle ilgili çocukları takip etmek, iletişim kurmak durumunda zaten çalışıyor. Bu işin nasıl yapılacağı konusunda onlara da eğitim veriyoruz. 11. ve 12'nci sınıflara yönelik yapay zeka yeni başladı. İnanılmaz bir içerik var. 240 bin soru var sistemde.

SORU: ''Öğretmenim ders izlerken özlüğümüzü giyecek miyiz'' diye mesajlar vardı...

Veliler, çocukların fiziksel hareketi ile ilgilensinler. Evde dans, spor, müzik eşliğinde bir takım çalışmalar yapılabilir. Kitap okumak çok önemli. Oyunlar, etkinlikler, bilimsel içerikler...