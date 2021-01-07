MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Öldürülen kuyumcunun failleri yakalandı
ABONE OL
07.01.2021 - 10:45 | | İHA

Öldürülen kuyumcunun failleri yakalandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 22 Aralık 2020 tarihinde kuyumcu soygunu esnasında 1 kişinin öldüğü olayın failleri B.G. ve M.E. yakalandı.

Öldürülen kuyumcunun failleri yakalandı

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 22 Aralık 2020 tarihinde meydana gelmişti. Kuyumcu Sinan Yoldaş dükkanı açtığı esnada kar maskeli silahlı olan iki kişi tarafından soyulmaya çalışıldı. Kuyumcuya giren şahıslar iş yeri sahibi öldürürken şahsın annesi, soyguncuları ellerindeki silahı alıp yumruklayarak püskürtmüştü.

Olayın faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgede bulunan 112 ayrı işyeri kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına ait toplam 260 saatlik görüntünün incelenmiş ve olayın şüphelilerin B.G.(18) ve M.E.(24) isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş. Adı geçen şüpheli şahıslar dün Yenişehir ve Bağlar ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

Şüphelilere ait olduğu tespit edilen 4 farklı ikamette yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı anlaşılan 1 adet tabanca, 6 adet av tüfeği fişeği, olay esnasında şüphelilerin taşıdığı sırt çantası ve giydikleri kıyafetler ele geçirilirken, şüpheliler işlemlerin ardından adli mercilere sevk edileceği açıklandı.

Bebek'te hafif ticari araç otomobilin üzerine böyle devrildiBeşiktaş'ta ters yöne giren hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kız arkadaşıyla tartışınca intihara kalkıştı

Kız arkadaşıyla tartışınca intihara kalkıştı

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Son dakika! Dağa kaçırdıkları kızlara önce darp sonra istismar! Yargıtay kararını verdi

Son dakika! Dağa kaçırdıkları kızlara önce darp sonra istismar! Yargıtay kararını verdi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet