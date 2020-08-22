Ölüme böyle gitti

Azerbaycan mafyasının başını çeken isimlerden birisi olarak bilinen ve önceki gün Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelin restoranında yakın koruması Khayn Zeyralov tarafından başından vurularak öldürülen “Lotu Quli” lakaplı Nadir Salifov’un son görüntüleri ortaya çıktı.

Katil zanlısı Zeyralov’un, öldürülmesine dakikalar kala otelin koridorunda Salifov’un arkasından çektiği videodaki soğukkanlılığı dikkat çekti. Zeyralov, ifadesinde, “Birlikte yaşadık, birlikte büyüdük. Korumalığını yaptım ama sevmiyordum. Sevmediğim için de öldürdüm” dedi.

Yemekteyken öldürdü

Olay 18 Ağustos’u 19 Ağustos’a bağlayan gece Serik’e bağlı Boğazkent mahallesinde bulunan bir otelin restoranında meydana gelmişti. Salifov’a, aynı masada birlikte yemek yerken aniden ayağa kalkan ve hiçbir şey konuşmayan yakın koruması Khayn Zeyralov ateş açmış, ağır yaralanan Salifov hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti. Olay sonrası kendi kullandığı araçla kaçmaya çalışan 25 yaşlarındaki Zeyralov, Antalya-Denizli karayolunda yakalanmıştı.

Gözaltına alınan Zeyralov, Denizli Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp sorguya alınırken, telefonu ile özel eşyaları ve irtibatları üzerinde yapılan ilk incelemede Zeyralov’un cinayeti para karşılığı yaptığı ve kendisini azmettirenlerin ise Salifov’un dört yıl önce İstanbul’da öldürttüğü Rövşan Caniyev’in adamları olduğu ileri sürüldü.

Dövüş ustası ve uzakdoğu sporları uzmanı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Zeyralov’un, Salifov’un üç yıldır yakın korumalığını yaptığı öğrenildi.

‘Onu sevmiyordum’

Zeyralov, ilk ifadesinde azmettirildiği yönündeki iddiaları redderek, “Birlikte büyüdük, birlikte yaşadık. Ama kendisini hiç sevmiyordum. Sevmeye sevmeye bu işi yapmıştım. Sevmediğim için de öldürdüm” dedi. Zeyralov, cinayeti işlediği sırada Amır Hamidli’nin ise dışarıda araçta kendisini beklediğini anlattı.

Khayn Zeyralov ile Amır Hamidli, emniyetteki işlemlerinin ardından Serik Adliyesi’ne sevk edildi. İki şüpheli polis Shortland zırhlı aracı içerisinde getirildikleri Serik Adliyesi’ne bodrumda bulunan otoparktan asansörle giriş yaptı.

Dört yıl sonra aynı gün öldü

Daha önce iki kez İstanbul’da gözaltına alınan ve hakkında iki kez Türkiye’ye giriş yasağı koyulan Salifov’un öldürüldüğü tarih de dikkat çekti. 2016 yılında 18 Ağustos gecesi Beşiktaş’ta 65 el ateş edilerek öldürülen “Hayalet” lakaplı Azerbaycanlı suç çetesi lideri Rovşan Caniyev’in öldürülmesi emrini Salifov’un verdiği öne sürülmüştü.

Caniyev’in kardeşi ve adamlarının Salifov’u öldürmek için iki kez girişimde bulunduğu polis tarafından ortaya çıkarılmıştı. İstanbul polisi, saldırılar öncesinde yakalayıp engellediği Caniyev’in kardeşleri ve adamlarını sınırdışı etmiş, Salifov’a da Türkiye’ye giriş yasağı getirilmişti. İstanbul polisi, yasadışı yollarla tekrar Türkiye’ye girdiği belirlenen Salifov’u öldürmek üzere bu yıl şubat ayında başka bir çeteyi daha yakalayarak gözaltına almıştı.

Salifov da, Caniyev gibi bir 18 Ağustos gecesi öldürüldü.

Son dakikalarını görüntülemiş

Zeyralov’un telefonunda yapılan incelemede, öldürmeden dakikalar önce Salifov’u otel koridorunda görüntülediği ortaya çıktı. Görüntülerde, hiçbir şeyden habersiz Salifov koridorda yürürken, arkasından Zeyralov da onu takip ediyor. Bu görüntünün, Zeyralov tarafından kendisini azmettirenlere gönderildiği üzerinde duruluyor.

Toprağa verildi

Koruması tarafından öldürülen Nadir Salifov, İstanbul’da toprağa verildi. Salifov için Büyükçekmece’deki Kuba Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Salifov’un cenazesi, Esenyurt Gül Vadi Mezarlığı’na defnedildi. l İSTANBUL DHA