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31.08.2020 - 15:00 |

On Numara çekilişi saat kaçta? 31 Ağustos On Numara çekilişi millipiyangoonline.com'da

On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Pazartesi günleri çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu akşam çekiliş var. Son çekilişte 10 bilen 1 kişi 304 bin TL'lik ikramiyeyi kazanmıştı. 31 Ağustos 2020 On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak?

On Numara çekilişi saat kaçta? 31 Ağustos On Numara çekilişi millipiyangoonline.com'da

Sisal Şans ile yeni döndem büyük ödüllerle gelen On Numara'da bu akşam çekiliş akşamı. Pazartesi akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'nın 24 Ağustos'ta gerçekleşen çekilişinde 10 bilen 1 kişi 304 bin 943 TL'lik ikramiyeyi kazanmıştı. Bu akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 138 bin 530 TL.

On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Çekiliş canlı olarak millipiyangoonline.com'da izlenebilecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANIYOR!

Yeni dönemde On Numara çekilişi de canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişlerde son teknoloji kullanılıyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL KAZANDIRIR?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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