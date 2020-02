On Numara çekilişinde büyük sürpriz! 12 kişi 10 bildi! On Numara çekilişinde büyük ikramiye kazanan il ve ilçeler!

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde dün akşam bir ilk yaşandı. On bilen 12 talihli büyük ikramiye tutarını bölüştü. Peki On Numara çekilişinde büyük ikramiye hangi il ve ilçelere isabet etti. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

On Numara çekilişinde 10 bilen 12 kişi 49.236,00 TL, 9 bilen 173 kişi 2.276,85 TL, 8 bilen 3.602 kişi 109,75 TL, 7 bilen 30.639 kişi 18,25 TL, 6 bilen 170.109 kişi 3,50 TL ve son olarak hiç bilemeyen 210.646 kişi 3,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

