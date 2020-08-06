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06.08.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

Önce ismini verdi sonra ifade değiştirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince geçen temmuzda ortaklaşa gerçekleştirilen “Bataklık Operasyonu”na ilişkin çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda Gaziantep’te 5 bin “ectasy” hap ile yakalanan bir şüphelinin, ifadesinde, “uyuşturucuyu kimden aldığı” sorusuna karşılık, uyuşturucu baronu Çetin Gören’in ismini verdiği, ancak bir süre sonra ifadesini değiştirdiği öğrenildi. Soruşturmanın ardından kovuşturma aşamasında Gören’in mahkemece şartlı olarak dinlenmesine karar verildiği, daha sonra ise tutuksuz yargılanması yönünde karar çıktığı belirtildi.

Önce ismini verdi sonra ifade değiştirdi
PAŞA ALYURT Ankara

 

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından, “Bataklık Operasyonu”nda uyuşturucu baronu Çetin Gören ile ilgili çarpıcı yeni detaylara ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince geçen temmuzda ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda örgütün liderleri arasında yer alan Gören’in uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tarafından isminin verildiği, ancak bir süre sonra şüphelinin ifadesini değiştirdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda Gaziantep’te yaşanan olayda, 5 bin civarında “ectasy” hap ile yakalanan şüphelinin, ifadesinde, “uyuşturucu maddeyi kimden aldığı” sorusunu, Çetin Gören’ın ismini vererek yanıtladığı öğrenildi. Ancak şüphelinin bir süre sonra ifadesini değiştirerek uyuşturucu maddeyi Gören’den almadığını ifade ettiği bildirildi. Soruşturmanın ardından kovuşturma sürecinde mahkemece, Gören’in şartlı olarak dinlenilmesine karar verildiği, daha sonrasında mahkemenin Gören’in tutuksuz yargılanmasına hükmettiği kaydedildi.

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