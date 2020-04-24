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24.04.2020 - 18:20 |

Online Ne Demek? Online Olmak Ve Olmamak Ne Anlama Gelir?

Teknolojinin sunduğu nimetler ve internet nedeniyle online artık halk diline yerleşmiş sözcüklerden biridir. Pek çok kişi online kelimesinin tam olarak ne anlama geldiğini öğrenmek adına internetten araştırma gerçekleştiriyor. Peki online ne demek? Online olmak ve olmamak ne anlama gelir? İşte detaylar.

Online Ne Demek? Online Olmak Ve Olmamak Ne Anlama Gelir?

Online kelimesi İngilizce kökenli olarak Türkçede en çok kullanılan sözcükler arasındadır. Türkçe karşılığı olarak ise ‘çevrimiçi, internet üzerinden bilgisayara bağlı olarak çalışma’ şeklinde tanımlanmaktadır.

Online Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Online kelimesinin sözlük anlamında bakıldığında karşımıza ‘çevrimiçi’ çıkıyor. Özellikle dijital dünya içerisinde internet üzerinden bilgisayar ya da mobil destekli olarak bağlanma şeklinde tabir edilebilmektedir.

Aynı şekilde online olmak ya da olmamak yine merak edilen kelime grupları arasında yer almaktadır. Kelimenin kökeninden yola çıkıldığında online olmak internet üzerinde çevrimiçi kalmak olarak nitelenebilir. Tam tersi ise online olmamak internete bağlı bulunmamak anlamına gelmektedir.

Aslında gerçek anlamı olarak on ‘açık’ ve line ‘hat’ şeklindeki kelimelerin birleşmesiyle, bir web sitesinin çevrimiçi olup olmadığını anlatmaktadır. Ancak günümüzde herhangi bir kullanıcının internet üzerinde çevrimiçi olup olmadığını ele alıyor.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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