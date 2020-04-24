Online Ne Demek? Online Olmak Ve Olmamak Ne Anlama Gelir?

Online kelimesi İngilizce kökenli olarak Türkçede en çok kullanılan sözcükler arasındadır. Türkçe karşılığı olarak ise ‘çevrimiçi, internet üzerinden bilgisayara bağlı olarak çalışma’ şeklinde tanımlanmaktadır.

Online Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Online kelimesinin sözlük anlamında bakıldığında karşımıza ‘çevrimiçi’ çıkıyor. Özellikle dijital dünya içerisinde internet üzerinden bilgisayar ya da mobil destekli olarak bağlanma şeklinde tabir edilebilmektedir.

Aynı şekilde online olmak ya da olmamak yine merak edilen kelime grupları arasında yer almaktadır. Kelimenin kökeninden yola çıkıldığında online olmak internet üzerinde çevrimiçi kalmak olarak nitelenebilir. Tam tersi ise online olmamak internete bağlı bulunmamak anlamına gelmektedir.

Aslında gerçek anlamı olarak on ‘açık’ ve line ‘hat’ şeklindeki kelimelerin birleşmesiyle, bir web sitesinin çevrimiçi olup olmadığını anlatmaktadır. Ancak günümüzde herhangi bir kullanıcının internet üzerinde çevrimiçi olup olmadığını ele alıyor.