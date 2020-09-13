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13.09.2020 - 13:47 | | İHA

Oruç Reis Antalya açıklarına demirledi

Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, görev süresinin dolması nedeniyle Antalya Limanı açıklarına demir attı. Oruç Reis gemisini görmek isteyen birçok tur teknesi yakınından geçti.

Oruç Reis Antalya açıklarına demirledi
Sıcak görüntü! Antalya Limanı açıklarına demirledi
Sıcak görüntü! Antalya Limanı açıklarına demirledi
Sıcak görüntü! Antalya Limanı açıklarına demirledi
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Bir aydır Doğu Akdeniz'de araştırmalarını sürdüren Oruç Reis, Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgedeki çalışmalarını tamamlayrak dün akşam saatlerinde Antalya Limanı açıklarına demir attı. Çok sayıda tur teknesi de Oruç Reis’i yakından görebilmek için çevresinden geçti. Deniz polisinin de Oruç Reis’in yakınındaki gemilerin çevresinde görev aldığı görüldü.

Doğu Akdeniz’de 1 Eylül’e kadar sürdürüleceği duyurulan Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetleri yeni bir Navtex ile 12 Eylül’e kadar uzatılmıştı. Yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanı tarayan Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev bekleyecek.

 

 

 

 

 

 

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