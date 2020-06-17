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17.06.2020 - 09:15 | | AA

Osmaniye'de helikopter destekli operasyon! 30 zehir tacizi yakalandı

Gelen bir son dakika haberine göre, Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de helikopter destekli operasyon! 30 zehir tacizi yakalandı

 Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen şüphelileri teknik takibe aldı.

Yaklaşık 2 aylık teknik takibin ardından belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis helikopterinin kullanıldığı, özel harekat ve narkotik  köpeklerinin de katıldığı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerle, 45,16 gram eroin, 12,79 gram metamfetamin, 7,15 gram  sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Osmaniyede helikopter destekli operasyon 30 zehir tacizi yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli  tutuklandı, 25'inin sorgusu sürüyor.

 

 

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