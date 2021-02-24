MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
ABONE OL
24.02.2021 - 02:16 | | DHA

Otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Bekir Ö., yaralandı.

Otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Şahin Özbilen Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Bekir Ö. (36) yönetimindeki 06 ABB 79 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Bekir Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Karabük'te iki kazada 7 kişi yaralandıKarabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakanlık açıkladı: İnceleme başlatıldı

Bakanlık açıkladı: İnceleme başlatıldı

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet