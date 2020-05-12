MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobilin çarptığı çocuk feci şekilde can verdi!
ABONE OL
12.05.2020 - 13:33 | | DHA

Otomobilin çarptığı çocuk feci şekilde can verdi!

Amasya’da, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akif Akel (10), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Suat Akel, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü.

Otomobilin çarptığı çocuk feci şekilde can verdi!

Kaza, saat 09:30 sıralarında merkeze bağlı Ezinepazar köyünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akif Akel'e, İsa Baysal'ın (61) kullandığı 60 TG 261 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilin çarptığı çocuk feci şekilde can verdi

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Suat Akel, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. 

 

 

 

Para vermeyen bu köyde fotoğraf çekemiyorÇanakkale’de bulunan tarihî ve turistlik köyde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

Denizli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama... Evde bakım maaşı yattı mı?

e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama... Evde bakım maaşı yattı mı?

Sıradaki Haber