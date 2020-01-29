Paksoy kardeşler savcıyı şikayet etti

ELİF ALTIN / İstanbul

Beyoğlu'nda 10 yıl önce bir apartman boşluğunda ölü olarak bulunan Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümüyle ilgili davada sanık olarak yargılanan Paksoy Holding’in veliahtları kardeşler Can ve Mahmut Emre Paksoy yargılandıkları davadan beraat etmişti.

Mahkemenin bu kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine Can ve Mahmut Emre Paksoy kardeşler yeniden yargılanmasına başlandı. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde yargılamanın yapıldığı İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıklayarak Can Paksoy hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis ve tutuklama isterken Mahmut Emre Paksoy hakkında ise delil yetersizliğinden beraat verilmesini istemişti.

4 MAKAMA ŞİKAYET ETTİLER

Savcının mütalaasının ardından Paksoy kardeşlerin avukatlarından bir hamle geldi. Paksoy Kardeşlerin avukatları Prof. Dr. Köksal Bayraktar ve Dilek Helvacı, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na, Adalet Bakanı’na ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne şikayet dilekçesi sundu.Şikayet dilekçesinde savcı Barış Kurt’un, dosya kapsamındaki somut delillere, tanık ifadelerine, bilirkişi raporlarına ve 4 adet Adli Tıp Kurumu raporuna tamamen aykırı olarak tek yanlı, soyut iddialara dayanarak Can Paksoy’un mahkumiyetini talep eden mütalaa düzenlediğini belirterek hakkında görevini kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlatılması istendi.

KENDİSİNİ ADLİ PSİKİYATR YERİNE KOYDU

Dilekçede, Nazlı Sinem’in olay tarihinden önce de intihara teşebbüs ettiği ve ağır depresyonda olduğuna dair dosyada deliller bulunmasına rağmen savcı Barış Kurt’un söz konusu delilleri yok sayarak ölenin intihar etme olasılığının bulunmadığını iddia ettiği ve kendisini adli psikiyatr yerine koyarak özel uzmanlık gerektiren bir konuda bilirkişi görüşü verdiği belirtildi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Dilekçede, savcı Barış Kurt’un dosyadaki delilleri ve tanık ifadelerine geçmemesine rağmen “Taraflar arasında tespit edilemeyen bir nedenle tartışma çıktığı, tartışma esnasında sanık Can'ın, maktulün başının arka kısmına künt bir cisimle vurduğu ya da tartışma sırasında mağdurun almış olduğu alkolün de etkisiyle yere düşerek başını sert bir yere çarptığını” iddia etmesinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Can Paksoy ile Nazlı Sinem arasında cinsel ilişki yaşanmadığı Adli Tıp Raporu ile sabit olmasına rağmen, savcı Barış Kurt tarafından cinsel ilişkinin saklandığının iddia edilmesine de dilekçede yer verildi.

SOMUT DELİLLERİ GÖRMEZDEN GELDİ

Dilekçede, savcı Barış Kurt’un dosyadaki bu somut delilleri görmezden gelerek sadece katılan tarafın gerçekdışı iddialarını tekrarlayarak Can Paksoy hakkında mahkumiyet talebinde bulunmasının kasten görevinin gereklerine aykırı davrandığını ortaya koyduğu belirtilerek görevi kötüye kullanmak suçundan dolayı soruşturma başlatılması talep edildi.