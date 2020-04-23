Paradoks Ne Demek? TDK ‘ya Göre Paradoksal ve Paradoks Yapmak Ne Anlama Gelir?

Paradoks Fransızca kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş sözcükler arasında yer almaktadır. Kısaca Türk Dil Kurumu'na göre Paradoks ‘Aykırı düşünce, çelişki’ anlamlarına gelmektedir.

Paradoks Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Geniş bir anlamı bulunan Paradoks kısaca ‘çelişki’ ya da ‘aykırı düşünce’ şeklinde yorumlanmaktadır. Düşünceler arasındaki tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşılık olarak da söylenmektedir.

Paradoksal ise ‘Aykırı düşünce niteliğinde olan’ biçiminde tanımlanmaktadır. Herhangi bir durum ya da olgu karşısında aykırı düşünce niteliği öne çıktığında paradoksal bir etki oluştuğu söylenir. Paradoks yapmak ise herhangi ortak konu içerisinde, birbirine uymayan ancak aynı zamanda İkisi de doğru olan düşünce yapısı şeklinde öne çıkarılabilir. Bu durum hem manevi hem de fiziksel dünya için ele alınabilmektedir.