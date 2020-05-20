‘Parklar, kör noktalar kamerayla izlensin’

TBMM Rabia Naz Başta Olmak Üzere Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı taslak raporda, şüpheli çocuk ölümlerine karşı, “gelişmiş çocuk koruma modeli” oluşturulması istendi. Raporda, “Riskli olarak nitelendirilen aileler izlenerek gerektiğinde çocuklar bu ailelerden alınmalı, terk edilmiş metruk binaların yıkımları sağlanmalı, park ve bahçeler ve buralardaki tuvalet gibi umuma açık yerler, çocukların yalnız kaldıkları kör noktalar tespit edilerek kamera sistemleri ile izlenmeli, sokaklarda ve caddelerdeki kanalizasyon kapakları ile park ve bahçelerde bulunan su kuyuları kapatılmalı” önerileri sıralandı.

‘Bunlar kaldırılsın’

Taslak raporun, “sonuç ve öneriler” bölümünde şüpheli çocuk ölümlerini önlemek için yapılması gerekenler anlatıldı. “Şiddetin daha özgül olarak da aile içi şiddetin ve çocuğa şiddetin kabul gördüğü toplumlarda çocuk ihmal-istismarına bağlı çocuk ölümlerinin arttığı bilinmektedir” denilen raporda, “Kızını dövmeyen dizini döver, dayak cennetten çıkmadır, öğretmenin vurduğu yerde gül biter, eti senin kemiği benim gibi şiddeti meşrulaştıran söylemlerin kullanımdan kaldırılması” istendi. Ailelerin bilinçlendirilmesinin önemine değinilen taslak raporda, riskli durumlarda çocukların ailelerden alınarak devlet korumasına geçirilmesi önerildi.

Koruma modeli

Şüpheli çocuk ölümlerini engellemek için gelişmiş bir çocuk koruma modeline dikkat çekilen TBBM Komisyonu taslak raporunda, “Bildirim yapıldığı anda çocukları güvenli bir ortamda tutmanın mümkün olması, bildirimin içeriğine, hayati riskin olup olmadığına göre aileye uygun yaklaşacak, konuyla ilgili yeterli sayıda uzmanın olması ve bunlardan en az birinin süreci baştan sonra takip eden vaka yöneticisi olması iyi bir çocuk koruma modelinin ilk aşamalarıdır. Aileye gerekli danışmanlık ve desteğin sunulması da iyi bir çocuk koruma modelinin olmazsa olmazıdır” denildi.

‘Olay yeri iyi incelenmeli’

- Rapora göre, şüpheli çocuk ölümlerinin önüne geçilmesi ve şüphenin ortadan kalkması için kolluk kuvvetleri, “birçok çocuk ölümü başlangıçta kaza veya doğal ölüm gibi görünebilir” ilkesini dikkate almalı. Olay mahallinin zamanında profesyonel olarak incelenmesi; kanıt toplama, dokümantasyon ve biyomikroskop incelemeler yapılması açısından hayati derecede önemlidir.

- Ev ve trafik kazaları gibi önlenebilir kazalar için aileler bilgilendirilmeli ve gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı.

‘Mutlaka otopsi yapılmalı’

- Olay sonrası yapılacak adli tahkikat ve olay yeri incelemesinden sonra her şüpheli ölüm olgusunda mutlaka otopsi yapılmalı.

- Psikolojik otopsi uygulaması uzman ekiplerce gerçekleştirilmeli.

- Ebeveynlere yönelik çocuklarla iletişim, fiziksel, bilişsel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması, çocuklara yönelik de karşılaşabilecekleri sorunlarla nasıl mücadele edileceği konularında eğitimler düzenlenmeli.

‘Metruk binalar yıkılmalı’

- Terk edilmiş metruk binaların yıkımları sağlanmalı, mahalle aralarında devam eden ya da yapımına uzun süre ara verilen inşaat alanlarının etrafı kapatılarak özellikle çocukların bu tür yerlere girmemeleri için gerekli fiziki tedbirler alınmalı ve denetlenmesi sağlanmalı.

- Çocuklara temas eden meslek gruplarına şüpheli çocuk ölümleri ile ilgili risk faktörleri anlatılmalı, ihmal ve istismar şüphesi ile karşılaşıldığında ilgili birimlere ihbar edilmesi hakkında farkındalık eğitimleri verilmeli.

Şüpheli ölümlere çok yönlü inceleme

- Park ve bahçeler, bu yerlerdeki WC vb. umuma açık yerler, çocukların yalnız kaldığı kör noktalar kamera sistemleriyle izlenmeli.

- Kanalizasyon kapakları ile su kuyularının denetimleri yapılarak eksik, açık ve kırık rögar kapakları kapatılmalı.

- Şüpheli çocuk ölümlerinin önlenmesinde Milli Eğitim, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi farklı alanlarda görev yapan kurum ve kuruluşların konu hakkında çok yönlü çalışma yapması planlanmalı.