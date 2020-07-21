Pasinler Savaşı kısaca özeti: Tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Türk medeniyeti çok uzun yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüş hiçbir zaman başka bir devletin altında yaşamayı kabul edememiştir. Türkler bu sebeple çok farklı bölgelerde çok farklı devletler kurmuş ve bu devletleri kurmak ve büyütmek için sürekli mücadeleler vermiştir. Pasinler Savaşı Anadolu topraklarında bulunan Bizans ve Orta Asya'dan batıya doğru ilerleyiş yolu arayan Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılmıştır. Bu sebeple Türk tarihi açısından Pasinler Savaşı oldukça önemli bir savaştır.

PASİNLER SAVAŞI KISACA ÖZETİ

Pasinler Savaşı Türk tarihinde Bizans karşı yapılan ilk savaş olarak tarihe geçmiştir. 18 Eylül 1048 tarihinde gerçekleştirilen Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır. Bu savaşta Ermeni ve Gürcü topluluklar Bizans ordusuna destek olmuştur. Savaş adını yapıldığı Ova olan Pasinler ovasından almıştır. Bugünkü Erzurum toprakları içinde yer alan Pasinler Ovası Dönemin en büyük savaşlardan bir tanesin olan Pasinler Savaşı’na şahitlik etmiştir. Pasinler Savaşı'nı Bizans'a karşı Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır.

PASİNLER SAVAŞI TARİHİ

Pasinler Savaşı'nın Türk tarihi açısından oldukça önemli bir savaştır. Bizans İmparatorluğu ile yapılan Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu ve Bizans karşılaşması 10 Eylül 1048 tarihinde yapılmıştır. Türkler ve Bizans arasında yapılan ilk savaş olma özelliği taşımaktadır.

PASİNLER SAVAŞI ÖNEMİ

Pasinler Savaşı'nın en önemli özelliği bir Türk Devleti'nin Bizans İmparatorluğu’na karşı yaptığı ilk savaş olmasıdır. Bu savaştan Büyük Selçuklu Devleti galip ayrılmıştır. Böylece Büyük Selçuklu Devleti Doğu Anadolu’dan itibaren Anadolu'ya giriş yapmaya başlamış ve Anadolu topraklarına yerleşmek için zemin hazırlanmıştır.

Pasinler Savaşı sonrasında Bizans ile anlaşma yapan Büyük Selçuklu İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu’nun İstanbul'daki Camiyi tamir ettirmek ile ilgili bir madde bulunmuştur. Aynı zamanda Abbasi halifesi ve Tuğrul Bey adına hutbe okutulacak ve Doğu Anadolu topraklarında Selçuklu Devleti'nin kontrolüne geçecektir. Böylece Anadolu topraklarının fethine zemin hazırlanmış olur.

PASİNLER SAVAŞI'NIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Türk tarihi açısından en önemli savaşlardan biri olan Pasinler Savaşı birçok neden ve sonuca bağlanmıştır. Anadolu topraklarında geçen Pasinler Savaşı Erzurum’un Pasinler ovasında meydana geliştir.

Pasinler Savaşı’nın nedenleri:

- Anadolu Beylerbeyi Çağrı Bey topraklarını genişletmek amacıyla 1018 yılında Anadolu topraklarına keşif seferleri gerçekleştirmeye başlamıştır.

- Yapılan keşifler Anadolu topraklarının son derece yerleşime uygun olduğunu göstermiştir.

- Dandanakan Savaşı'nda elde edilen Zafer Anadolu toprakları fethi için bir zemin hazırlamıştır.

- Keşif seferleri sonrası Anadolu topraklarına Türk akınları artmış e Bizans İmparatorluğu bu durumdan rahatsızlık duymaya başlamıştır.

- Bu sebeplerin birleşmesi 1048 yılında Büyük Selçuklu ve Bizans arasındaki Pasinler Savaşı'na neden olmuştur.

Pasinler Savaşı'nın sonuçları:

- Pasinler Savaşı Bizans'a karşı Büyük Selçuklu Devleti'nin Zaferi ile sonuçlanmıştır.

- Gürcü komutan liparit esir alınmıştır. Liparit üzerinden Bizans İmparator ile anlaşma imzalanmıştır.

- Pasinler Savaşı'nın zaferle çıkan Büyük Selçuklu Devleti'nin gücü daha da artmıştır.

- Pasinler Savaşı'nda elde edilen başarı Büyük Selçuklu Devleti için cesaret olmuştur.

- Bizans İmparatorluğu'nun güçsüzü ortaya çıkmıştır. Bizans İmparatorluğu’nun yenilebileceği gerçeği görülmüştür. Bizans'ın Büyük Selçuklu Devleti'nin lehine yapılan bir anlaşma ile savaş sonuçlanmıştır.

- Anadolu topraklarına Türk akınları başlamıştır.