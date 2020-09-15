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15.09.2020 - 12:16 | | DHA

Pazarda dehşet! Eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde K.K.(58), ayrıldığı kadın arkadaşı Ş.A.'yı (44), kendisine geri dönmeye ikna edemeyince 4 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan K.K., polis tarafından yakalandı.

Pazarda dehşet! Eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

Olay, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazara alışveriş yapmaya giden Ş.A.'nın, iddiaya göre, ayrıldığı eski erkek arkadaşı K.K., yolunu kesip, kendisi ile barışma teklifinde bulundu. Kadının teklifi kabul etmemesi üzerine çıkan tartışma sırasında K.K., üzerinde taşıdığı bıçakla, kadını karın ve bacaklarından 4 kez bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan Ş.A. da yakında bulunan Yiğit Polis Merkezi'ne sığınıp, polislerden yardım istedi.

Polisin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ş.A, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kaçan ve Ş.A.'nın da şikayetçi olduğu K.K.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

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