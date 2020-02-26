Pegasus uçağının pistten çıkmasının ardından şoke eden iddia!

Sabah gazetesinden Dilek Güngör'ün haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı Denetleme Hizmetleri Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) iletilen dosyalara göre, kazaya davetiye çıkaran onlarca teknik raporun karartıldığı iddia edildi.



İŞTE O İDDİALAR

TARİH 12.11.2019... Samsun-İstanbul seferini yapacak olan TC-CPB adlı uçakta hasarlı lastik bildirimi yapılıyor. Normal koşullarda uçuş emniyeti için uçağın lastiğine batan cisimlerin çıkarılması dahi yasak... O durumdaki bir uçağın 'acil' servise alınıp lastik değiştirilmesi gerekirken, Pegasus bu prosedürleri çiğniyor. Uçağın kaptan pilotu, şirketin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki teknik ekibine durumu bildiriyor. Uçağın ön dikmede bulunan lastiğinde batık/delik tespit edildiği belirtiliyor. Ancak teknik ekip delik tespit edilen lastiğe Samsun meydanında müdahalede bulunmuyor. Şirketin uçakların zamanında iniş-kalkışı konusunda mobbing yaptığı pilotlar, yolcuların hayatını riske atarak, o lastiklerle İstanbul'a getiriyor. Delik tespit edilen iki lastik İstanbul'daki meydana iner inmez apar topar değiştiriliyor.



YARIK TEKERLEKLE YOLCULUK



TARİH 3.11.2019... TC-NCB adlı uçakta kaptan pilot Krasnodar meydanından 2 numaralı lastikte 0.4 mm derinliğinde ve 1 cm çapında bir yarık olduğunu merkeze bildiriyor. E-mail atılmasına rağmen orada teknik müdahalede bulunulmuyor. Lastik değişimi Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikten sonra yapılıyor.

TARİH 3.11.2019... TC-NCD adlı uçağın motorunu çalıştırmaya yarayan bujide arıza ortaya çıkıyor. Şirketin kaptan pilotu, arızayı teknik ekibe bildiriyor. Fakat deftere geçmiyor. Tutanak tutmadan yola devam ediyor. Hatta e-maillerde motor çalıştırmada buji arızası ortaya çıktığına vurgu yapılarak, "bunu dönüşte mi yazalım" diye teknik servise sorması dikkat çekiyor.



TARİH 6.10.2019... Adana-İstanbul seferini yapacak olan TC-CPL uçağında koltuk kızaklarında arıza bildirimi yapılıyor. Pilot koltuklarının bağlandığı kızakların aşındığı ve 'acil' önlem alınması gerektiği vurgulanıyor. Pegasus Teknik Merkezi'ne kızakların değişmesi gerektiği bildirimi yapılıyor. Ekibin defter kaydı yapması durumunda uçağın AOG (parça veya tamir gerektiği için uçamayan yerde yatan uçak anlamına gelir) olacağı vurgulanıyor. Bu nedenle, arızanın giderilmesi için uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi bekleniyor.

İNİŞ TAKIMINDAKİ PROBLEMİ KAYDA GİRMEDİ



TARİH 4.10.2019... Sivas'tan İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek TCNCE adlı uçak, iniş takımı arızası veriyor. Sivas Havalimanı'nda uçağın yüksek hızla iniş takımlarını limit dışı topladığı ortaya çıkıyor. Orada teknik ekibi bulunmayan Pegasus'un pilotları, iniş takımlarına hasar verebilecek büyük arızayı İstanbul'daki teknik müdürlerle konuşup deftere kaydetmiyor. Normalde teknik ekip talep edilmesi gerekirken bu prosedüre uyulmuyor. O meydanda anlaşmalı teknik ekip olmadığı gerekçesiyle arızanın defter kaydına alınması engelleniyor. Yetkisi olmamasına rağmen kontrol de kaptan tarafından yapılıyor. Teknik müdürlük pilota 'inişte kontrolleri yaptırırsın' diyor.

YERLE MESAFEYİ ÖLÇEN SİSTEM ÇALIŞMADI



TARİH 27.10.2019... Oslo'da kalkışa hazırlanan Pegasus uçağında 'Nav Ra1' arızası meydana geliyor. Yani, uçağın yerle mesafesini ölçen sisteminin arızalı olduğu belirtiliyor. Pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'un teknik müdürlüğüne konuyu aktarıp, tavsiyelerini istiyor. Oslo'da şirketin arızaya bakacak teknik ekibi olmadığı gerekçesiyle uçağın İstanbul'a kadar arızalı bir şekilde gelmesine göz yumuluyor. Yine 11.03.2019 tarihinde de TC-NBG adlı uçakta da oluşan bir arıza gizleniyor.



13.01.2018'de Trabzon'da kaza geçiren Boeing 737/800 tipi TC-CPE kodlu uçaktan alınan parçanın 12.03.2018'de TC-CPI kodlu uçağa takıldığı iddia ediliyor.