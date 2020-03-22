Perlit Nedir, Nerelerde Kullanılır? Perlit Maddesi Kullanım Alanları

Perlit, az hacmi, yüksek yoğunluğu, su tutma özelliği, kimyasal sabitliği, fiziksel esnekliği, ses geçirgenliğinin az olması gibi özelliklere sahiptir. Bu özellikleri ile çok geniş alanlarda kullanılmaktadır.



Perlit Nedir?



Perlit, camsı volkanik bir kayaç türüdür. Kırıldığı zaman küçük inci görünümü almaktadır. Gözenekli yapısı ile hem ses yalıtımı hem de su emiciliği yüksek bir maddedir. Perlit kullanıma hazır hale getirilirken kullanım alanına göre boyutlandırılmaktadır. Bu aşamada kabuk dokusunun korunmasına özen gösterilmektedir. İstenilen tane boyutuna göre kolayca kırılmaktadır.



Perlit maddesinin en çok bilinen özellikleri şu şekildedir;

Ateşe dayanıklıdır.

Ses geçirgenliği oldukça düşüktür.

Esnek ve sabit bir yapıya sahiptir.

Hacmi çok az ve yoğunluğu düşük seviyededir.



Perlit Maddesinin Kullanım Alanları



Perlit son yıllarda çeşitli alanlarda kullanılan malzemeler arasında yer almaktadır. Tarım ve bitki yetiştiriciliği işletmelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. İnşaat ve yapı sektöründe kullanılan etkili bir malzeme olmaktadır. Sanayi sektöründe, kimya ve ilaç sanayisinde, seramik ve cam sanayisinde sıklıkla farklı şekillerde kullanılmaktadır.



Perlit Maddesi Kullanım Alanları



Tarım Alanlarında: Toprağı zenginleştirmek ve besin değerini arttırması ile kullanılmaktadır. Aynı zamanda pelit şu tutma özelliği ile fazla suyu depolamaktadır. Toprağın nem oranının azalması halinde perlit tahvillerinde depolanan su toprağa tekrar verilmektedir. Özellikle, fide ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde bu özelliği ile kullanılmaktadır. Çimli spor alanlarında da perlit kullanımı görülmektedir.



İnşaat Sektöründe: Perlit inşaat Sektöründe harç katkı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında ses yalıtımı özelliği sayesinde inşaat alanında büyük ölçüde avantaj sağlamaktadır. Tavan araları ve duvar boşluklarında, ses yalıtımı için silikon ile birlikte gevşek dolgu malzemesi olarak tercih edilmektedir. Perlitli sıvalarda kullanılmaktadır. Boru izolasyonunda ve tavan kiremitleri içerisinde de perlite rastlamak mümkün olmaktadır.



Sanayi Sektöründe: Gıda sanayisinde fitre süzdürme aracı olarak kullanılmaktadır. Meyve suyu, pekmez gibi gıda ürünleri perlitli sistemlerde sürülmektedir. İlaç ve kimya sanayisinde yine süzdürme aracı olarak kullanılır. İlaç ve kimya sanayisinde ayrıca dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Tarım ilaçlarında, haşere ilaçlarında, gübreler ve temizleyici tozlarda dolgu malzemesi özelliği ile perlit kullanılmaktadır. Çam ve seramik üretiminde ise döküm kumuna karıştırılarak kullanılmaktadır. İşi geçirgenliğinin az olması ve ateşe dayanıklı olması ile sanayi sektöründe son derece kullanışlı bir malzeme olmaktadır.