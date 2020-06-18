Peygamber Süpürgesi otunun faydaları nelerdir? Corona virüse iyi geldiği iddia edilen Peygamber Süpürgesi otu nerelerde yetiştirilir?

Peygamber Süpürgesi bitkisinin faydaları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüse karşı iyi geldiği iddia edilen ve ülkemizde de yetiştirilmeye başlanacak olan asıl adı Artemisia Annua olan Peygamber Süpürgesi bitkisinin ana vatanı Asya olarak bilinse de Kuzey Amerika'nın dağlık bölgelerinin yanı sıra birçok bölgede üretilmeye başlanmıştır.

PEYGAMBER SÜPÜRGESİ OTU NEDİR?

Artemisia annua, tatlı pelin, tatlı annie, tatlı sagewort, yıllık pelin veya yıllık pelin olarak da bilinir. ılıman Asya'ya özgü yaygın bir pelin türüdür, ancak Kuzey Amerika'nın dağınık bölümleri de dahil olmak üzere birçok ülkede doğallaştırılmıştır.

Artemisia annua, Asteraceae bitki ailesine aittir ve yıllık kısa günlük bir bitkidir. Sapı kahverengimsi veya menekşe kahverengidir. Bitkinin kendisi tüysüzdür ve doğal olarak 30 ila 100 cm boyunda büyür, ancak ekimde bitkilerin 200 cm yüksekliğe ulaşması mümkündür. A. annua'nın yaprakları 3-5 cm uzunluğundadır ve derin kesimlerle iki veya üç küçük broşüre bölünür. Yaprakların yoğun aromatik kokusu karakteristiktir

Kurutulmuş yapraklardaki artemisinin içeriği% 0 ila% 1,5 arasındadır.

İsviçre'de geliştirilen yeni Artemisia annua melezleri% 2'ye kadar yaprak artemisinin içeriğine ulaşabilir. Küçük çiçekler 2–2,5 mm çapındadır ve gevşek salkımlar halinde düzenlenmiştir. Renkleri yeşil-sarımsıdır.

Bin çekirdek ağırlıkları (TKW) ortalama 0.03 g civarındadır (karşılaştırıldığında, buğdayın yaklaşık 45 g TKW'si vardır).

Tarımsal uygulama

Üretim alanının iklimine ve yüksekliğine bağlı olarak, Artemisia annua'nın tohumlamadan hasada kadar büyüme süresi 190-240 gündür.

Bitki çiçeklenmenin başında hasat edilmelidir. O zaman artemisinin içeriği en yüksektir. Artemisia annua plantasyonlarının kuru yaprak verimleri 0.5 ila 3 t / ha arasında değişmektedir.

COVID-19'a karşı iddia edilen etkinlik

Nisan 2020'de Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ağırlıklı olarak A. annua ve ravensara'dan olsa da çeşitli bitkilerden yapılan bir içeceğin açılışında konuşan ürünü COVID-19 hastalarına tedavi olarak önerdi ve öğrencilerin pandemi sırasında kapatılan okullara dönüş onların tüketimine göre koşullandırılacaktır. Bununla birlikte, Çin'de A. annua'nın COVID-19'a karşı kullanımıyla ilgili anekdot raporlarına rağmen, çayın enfeksiyona karşı etkinliğine dair açık bir kanıt yoktur ve klinik çalışma yapılmamıştır. DSÖ, içeceğin COVID-19 için bir tedavi olarak etkinliğinin kanıtlanmadığı konusunda uyarıda bulunurken, Afrika Birliği Madagaskar'dan teknik veriler talep ediyor ve "küresel teknik ve etik normlara" dayalı bilimsel bir inceleme olacağını iddia etti.