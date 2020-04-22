Pi Sayısı Nedir, Ne İşe Yarar? Pi Sayısı Nasıl Hesaplanır, Nerelerde Kullanılır?

Pi sayısı matematik hocaları için temel tanım olarak ‘’Çemberin çapına oranı’’ , bir mühendis için ‘’Yaklaşık olarak 22/7’’ dir. Sizin için ise muhtemelen ortaokulda 3, lisede ise 3.14 … Peki pi sayısı gerçekte nedir?



İSMİ



Çok yaygın olarak kullanılmamakla birlikte pi sayısı ‘’ Archimedes sabiti’’ ve ‘’Ludolph sayısı’’ olarak da bilinir. Standart kullanım haline gelen resimdeki gösterimi, 1737 yılında Euler’in bu sembolü benimsemesinden sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. ''Pi'' ise Yunanca’daki ‘’çevre’’ sözcüğünün ilk harfidir.



TARİHÇESİ



Eski Mısırlılar, Babiller ve pek çok eski uygarlık tarafından çemberin çapına oranının belli bir sabiti verdiği farkedilmişti. Babiller pi sayısını 31/8, Mısırlılar ise 256/81 olarak kullanırdı. Mısırlı bir katip olan Ahmes’in MÖ 1600’lü yıllarda hesapladığı pi değerindeki %0.6’lık hata, dönemin şartları göz önüne alındığında büyük bir başarı olarak kabul edilebilir. Ayrıca Büyük Giza Piramidi’nin bir kenarının yüksekliğine oranının, pi’nin 2’ye oranına eşit olması pi sayısının Mısır estetik ve mimarisindeki önemini gösterir.



KULLANIM ALANLARI



Pi temel olarak hacim ve alan gibi geometrik hesaplamalarda kullanılır. Gündelik hayata uyarlayacak olursak, pi sayısını kullanmadan silindir şeklindeki bir su tankında size kaç günlük su kaldığını tam olarak bilmeniz imkansızdır. Daha profesyonel olarak ise açısal hız ve frekans dalga boyu gibi mühendislik hesaplamalarda yine pi sayısına ihtiyaç vardır.



NE İŞE YARAR?



Çember gibi basit bir geometrik şeklin çapına bölümüyle elde edilen pi oranı, ‘’hiçbir tekrar olmadan’’ sonsuza uzanır. Virgülden sonraki kısmın bir yerlerinde sizin uğurlu sayınız, doğum tarihiniz ve hatta 11 haneli vatandaşlık numaranız gizli. Bir de, herhangi bir alfabenin harflerini sayılarla sembolize ettiğinizi düşünün. Pi sayısının tekrar etmeyen ondalık kısmında dünya üzerinde söylenmiş ve söylenecek tüm kelimeleri bulabileceğinizi farkettiniz mi? Bu iki örnek ise pi gizeminin sadece başlangıcı.