MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Pi Sayısı Nedir, Ne İşe Yarar? Pi Sayısı Nasıl Hesaplanır, Nerelerde Kullanılır?
ABONE OL
22.04.2020 - 05:17 |

Pi Sayısı Nedir, Ne İşe Yarar? Pi Sayısı Nasıl Hesaplanır, Nerelerde Kullanılır?

Son zamanlarda hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan Pi Sayısı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Pi Sayısı nedir ve Pi Sayısı kullanım alanları nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Pi Sayısı Nedir, Ne İşe Yarar? Pi Sayısı Nasıl Hesaplanır, Nerelerde Kullanılır?

Pi sayısı matematik hocaları için temel tanım olarak ‘’Çemberin çapına oranı’’ , bir mühendis için ‘’Yaklaşık olarak 22/7’’ dir. Sizin için ise muhtemelen ortaokulda 3, lisede ise 3.14 … Peki pi sayısı gerçekte nedir?

İSMİ

Çok yaygın olarak kullanılmamakla birlikte pi sayısı ‘’ Archimedes sabiti’’ ve ‘’Ludolph sayısı’’ olarak da bilinir. Standart kullanım haline gelen resimdeki gösterimi, 1737 yılında Euler’in bu sembolü benimsemesinden sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. ''Pi'' ise Yunanca’daki ‘’çevre’’ sözcüğünün ilk harfidir. 

TARİHÇESİ

Eski Mısırlılar, Babiller ve pek çok eski uygarlık tarafından çemberin çapına oranının belli bir sabiti verdiği farkedilmişti. Babiller pi sayısını 31/8, Mısırlılar ise 256/81 olarak kullanırdı. Mısırlı bir katip olan Ahmes’in MÖ 1600’lü yıllarda hesapladığı pi değerindeki %0.6’lık hata, dönemin şartları göz önüne alındığında büyük bir başarı olarak kabul edilebilir. Ayrıca Büyük Giza Piramidi’nin bir kenarının yüksekliğine oranının, pi’nin 2’ye oranına eşit olması pi sayısının Mısır estetik ve mimarisindeki önemini gösterir.

KULLANIM ALANLARI

Pi temel olarak hacim ve alan gibi geometrik hesaplamalarda kullanılır. Gündelik hayata uyarlayacak olursak, pi sayısını kullanmadan silindir şeklindeki bir su tankında size kaç günlük su kaldığını tam olarak bilmeniz imkansızdır. Daha profesyonel olarak ise açısal hız ve frekans dalga boyu gibi mühendislik hesaplamalarda yine pi sayısına ihtiyaç vardır.

NE İŞE YARAR?

Çember gibi basit bir geometrik şeklin çapına bölümüyle elde edilen pi oranı, ‘’hiçbir tekrar olmadan’’ sonsuza uzanır. Virgülden sonraki kısmın bir yerlerinde sizin uğurlu sayınız, doğum tarihiniz ve hatta 11 haneli vatandaşlık numaranız gizli. Bir de, herhangi bir alfabenin harflerini sayılarla sembolize ettiğinizi düşünün. Pi sayısının tekrar etmeyen ondalık kısmında dünya üzerinde söylenmiş ve söylenecek tüm kelimeleri bulabileceğinizi farkettiniz mi? Bu iki örnek ise pi gizeminin sadece başlangıcı.

Almanya'dan getirilen 232 Türk vatandaşı Niğde'de yurda yerleştirildiTürkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde'de yurda yerleştirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sürrealizm Nedir? Kısaca Sürrealizm Özellikleri Nelerdir?

Sürrealizm Nedir? Kısaca Sürrealizm Özellikleri Nelerdir?

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Replika Nedir? Replika Ürün Ne Anlama Gelir?

Replika Nedir? Replika Ürün Ne Anlama Gelir?

Sıradaki Haber