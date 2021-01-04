Pınar Gültekin davasında son durum nedir? Pınar Gültekin kimdir, nasıl öldü?

Son dakika haberleri arasında Pınar Gültekin davasının 2. duruşması bugün yapılacağı yer aldı. Vatandaşlar ise konuyu hatırlamak için Pınar Gültekin kimdir, olayı nedir? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Pınar Gültekin ne zaman ve nasıl öldü? Katili kim?

PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA SON DURUM

Gelen son dakika haberine göre; Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğarak öldürdükten sonra cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edildi. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin duruşmayı terk ederken dava 15 Şubat'a ertelendi. Gültekin'i vahşice öldüren Mert Can Avcı'nın çapraz sorgudaki bıçak kesiği iddiası ise mahkeme ve adli tıp raporu tarafından yalanlandı.

İki defa adli tıp raporu gelmiş. İki rapor da şunu söylüyor. Ölümün zamanını tespit edemiyorum. En son 30 Ekim'de gelmiş birinci ihtisas dairesinden çünkü maktülelin cesedi yanmış kül halinde. Dokular dahi yanmış. Sebepte diyor...Ya boğma veya diri diri yakılma diyor. Buna rağmen adli genel kurulundan rapor alınıyor. En önemlisi bugün söyledim. Karşı taraf soruşturma aşamasında 'benden para talep etti' diyordu. WhatsApp mesajı yok. Kovuşturmaya geldik 'benim videomu çekti, para talep etti' diyor. Video yok ortada. Sonra döndük çapraz sorguda soru sorduk. 'Sen planladın mı?' Hayır... Öldürme niyetin var mıydı? Hayır... Niye öldürdün? Bu caniliği niye yaptın? Dedi ki... 'Aniden çantasından bıçak çıkardı. Ben yüzümü savunmaya çalışıyordum burada koluma geldi. Koluma gelince panikledim. Kendimi kaybettim ve öldürdüm'

Mahkeme doktoru dinledi ve dedi ki 'bu bıçak kesisi değil' bu bir abrazyon travmatik lezyon dediği kesinlikle bıçak kesiği değil. Döndü mahkeme raporu okudu bu kesinlikle bıçak kesiği değil diyor.

Avukat Epözdemir'in ardından konuşan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin şöyle konuştu:

'Ben ilk defa sanık sandalyesinde kendimi buldum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu mahkemede iyi bir adalet çıkacağına inanmıyorum. Yüreği yanan bir baba olarak, geçen sefer de dile getirdik. Ama maalesef sayın başkan sanki sanık biziz de mağdur olan onlar. Ben bunu ilk kez gördüm. Ben bu mahkemeden bu başkanla iyi bir adalet çıkacağını tahmin etmiyorum. Reddi hakim istiyorum.

Benim yerimde kim olsa mahkemeyi terk eder. Adam orada şahitleri resmen şahide yön veriyor. Ben ilk kez gördüm. neler yaşanmadı ki. Şahit ifade veriyor.ç Canının güvendiği delil olarak bu şahidi gösterdiler ve gerçekten şahit ifade veriyor. Başkan şahide resmen yön veriyor. Başka bir şey diyemiyorum.

Son dakika... Pınar Gültekin cinayeti davasında flaş gelişme Yalan çıktı



'PARA YATIRMADIĞI TAKDİRDE İLİŞKİYİ AVCI'NIN EŞİNE ANLATACAĞINI SÖYLEDİ'

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, güvenlik ile koronavirüs tedbirleri nedeniyle tutuklu bulundukları Afyonkarahisar T Tipi Cezaevinde’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Acılı anne- baba ile avukatları Rezan Epözdemir'in salonda hazır bulunduğu duruşmada Pınar Gültekin’in arkadaşı Ceren Tunç, tanık olarak dinlendi. SEGBİS aracılığıyla dinlenen Tunç, öldürülen genç kız ile katil zanlısı Avcı'nın 2,5 yıldır birlikte olduklarını öne sürerek, "Pınar’ı üç senedir tanıyorum. Yarım dönem ev arkadaşımdı. Ortadan kaybolmadan 10-15 gün önce Pınar beni arayıp, Cemal ile kavga ettiklerini söyledi. Cemal’in son kez kendisi ile buluşmak istediğini de anlattı. 2.5 yıldır birliktelerdi. Cemal’in kirayı ödediğini ve harçlık verdiğini söylüyordu. Pınar, Cemal’in kendisine para yatırmak zorunda olduğunu, yatırmadığı taktirde ilişkiyi Avcı’nın eşine anlatacağını da bana söyledi. Pınar, ortadan kaybolduktan sonra kardeşiyle sosyal medya üzerinden irtibata geçtim" dedi.

Mahkeme başkanı, tanık Ceren Tunç'a ilk ifadesiyle yeni anlatımındaki çelişkileri sordu. Bunun üzerine avukat Rezan Epözdemir, mahkeme başkanına itiraz etti. Mahkeme başkanı, Epözdemir’e söz vermediğini söyleyince, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir’ diyerek, salonu terk etti.

PINAR GÜLTEKİN KİMDİR? İŞTE CİNAYETİN DETAYLARI

Muğla'nın Ula ilçesinde, 16 Temmuz 2020 günü kaybolan ve Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra, 21 Temmuz 2020 günü Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesedi bulunan Türk kadındır.

Olaydan sonra Türk kadınları tarafından Instagram'da #ChallengeAccepted hashtagi tekrar gündeme getirildi ve küresel bir boyuta dönüştü. Bu kampanya ile kadın cinayetlerine ve şiddetine 'dur' denildi. Jennifer Aniston, Kerry Washington, Jennifer Garner ve Eva Longoria gibi Hollywood yıldızları da kampanyaya destek oldu.

PINAR GÜLTEKİN OLAYI NEDİR?

Kaybolması



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi'nde eğitim görmekte olan Gültekin, 16 Temmuz günü kardeşi Sibel Gültekin'le telefonla görüştükten sonra yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden Menteşe ilçesindeki AVM'ye gitmek üzere ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Kız kardeşi Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu ve sosyal medyadan yardım isteyerek Gültekin'in bulunmasını istedi.

Cinayet



Katil zanlısı evli ve bir çocuk babası olan 32 yaşındaki[15] Cemal Metin Avcı'nın ifadesine göre Avcı, Gültekin'e şiddet uygulayarak onu bayıltıktan sonra boğarak cinayeti işledi.

Zanlı, Gültekin ile ilişkilerinin olduğunu ve kendisini terk etmesi üzerine yaşanan tartışma sonucu cinayeti işlediğini iddia etti.[1][16] Gültekin'in ailesine göre ise zanlı ile Gültekin arasında bir ilişki olmayıp; zanlı, Gültekin ile bir barda tanıştıktan sonra kendisini ısrarlı takip etmeye ve ona mesaj yollamaya başlamıştı. Gültekin'in babasının iddiasına göre zanlı, kızı kendisini sosyal medyada engelleyince çok sinirlenerek cinayeti işlemişti.

Cinayetten sonra



Yine Avcı'nın ifadelerinden ve incelemelerden edinen bilgiye göre Avcı, Gültekin'i öldürdükten sonra, aynı gün; benzin istasyonundan bir şişe benzin almış ve Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bedeni çöp varilinde yakıp, üzerine beton dökerek cinayet izini silmeye çalışmıştır. Avcı sorgudaki ifadesinde "neden öldürdün?" sorusuna "bir anlık öfke ile öldürdüm" şeklinde cevap verdi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise zanlının suç ortakları bulunduğu ve cinayetin önceden ayrıntılı şekilde tasarlandığı yönündeki şüphelerini savcıya ilettiklerini belirtti.

2. DURUŞMA BUGÜN

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak ikinci duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılacak. Diğer tutuklu sanık Mertcan Avcı ise mahkeme heyeti huzurunda savunma yapacak.

Saat 13.30'da başlayacak duruşmaya Pınar Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katılması bekleniyor.

Sanık Avcı için rapor hazırlandı: Cezai sorumluluğu tamdır

Duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporu değerlendirilecek ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanığın dinlenecek.

Sanık Cemal Metin Avcı'nın panik atak teşhisi ve Gültekin'in kesin ölüm nedenin saptanması için adli tıp kurumundan gönderilen raporların da duruşmada değerlendirilmesi bekleniyor.

Sanığın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan muayenesinin ardından hazırlanan raporda, davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak veya kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunmadığı, akıl sağlığının tam ve yerinde, ceza ehliyetinin olduğu tespit edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.