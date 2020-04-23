Pr Ne Demek? Pr'nin Açılımı Ve Türkçesi Nedir?

PR kelimesi günlük hayatta kullanılan ve en kalıplaşmış yabancı kelimelerden biridir. Özellikle plaza dilinde PR kelimesi fazlaca kullanılır. Bu yüzden PR ne demek olduğunu bilmekte fayda var. PR özellikle halkla ilişkiler teriminde oldukça fazla kullanılır. Artık dilimize de halkla ilişkiler teriminden geçmiş olan PR kelimesi bazı kişiler tarafından bilinse de anlamını bilmeyenlerin sayısı fazladır.

PR Ne Demek?

Halkın genel algısını başarılı bir şekilde iletişim kaynakları ile yönetilmesi. Bir markayı bir kuruluşu halkın ve kamuoyunun önünde iletişim kaynaklarını kullanarak en iyi şekilde korunmasıdır.

PR'ın Açılımı ve Türkçesi Nedir?

PR açılımı itibari ile public relations demektir. Public relations dilimize halkla ilişkiler olarak çevrilmiştir.