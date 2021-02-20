Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız

GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul
NASA’nın Mars projesi kapsamında Salda’yı inceleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, Jezero Krateri’nde gözlemlenen akarsu çökellerinin ve karbonat yapılarının Salda Gölü’nde bulunduğuna dikkat çekerek, “Başka bir gezegende yaşamın izlerini bulmaya çok yakınız. Bir zamanlar Mars’ta antik yaşam varsa neden devam etmediği sorusu da bilim insanlarını heyecanlandıracak” dedi. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir de Perseverance’in Mars’ta yaşam izi bulma olasılığıyla ilgili ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söyledi.
En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.