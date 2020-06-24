Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran kimdir, kaç yaşında? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran aslen nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 6 üniversiteye yeni rektör ataması gerçekleştirildi. Atama kararlarının ardından Hacettepe Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran atandı. Atama kararının duyulmasının ardından Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran kimdir, kaç yaşında, aslen nereli soruları gündeme geldi. İşte Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran hakkında merak edilenler...

PROF. DR. MEHMET CAHİT GÜRAN KİMDİR?

1969 Ankara doğumlu olan ​​​​​Prof. Dr​. Mehmet Cahit GÜRAN, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı. 2006 yılında doçentlik unvanını, 2011 yılında ise profesörlük unvanını almıştır.

1998 yılında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi, 1997 – 2013 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesinde akademik ve idari görevler almıştır. 2014 yılından itibaren ise Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir.

Akademik kariyeri

Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1992)

Hacettepe Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1997)

Hacettepe Üniversitesinde, Öğretim Görevliliği (2000)

Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı (2005)

Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2012-2013)

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2014- )