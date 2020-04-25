Rana İsminin Anlamı Nedir? Rana Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Eski bir isim olmasına rağmen Rana ismi, son yıllarda en çok kullanılan kız bebek isimlerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Yeni doğan kız bebeklerine en güzel ve anlamlı ismi vermek için uğraşan ebeveynlerin üzerinde düşündükleri isimlerden biri Rana'dır. Kulağa hoş gelen Rana ismi, söylenişindeki ses tınıları ile de beğenilmektedir.

Rana Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Rana ismi, anlam itibari ile 'güzel ve hoş' demektir. Ayrıca Rana ismi, letafet, zarafet ve parlaklık olarak da bilinmektedir.

Uzun yıllardan beri kullanılan tarihi bir isim olan Rana, bazı eserlere özellikle romanlara konu olmuştur. Hatta tanınan yazarlardan Osman Necmi Gürmen tarafından yazılan bir romana da ad olmuştur.

Rana ismi, ' göze hoş görünen kimse' anlamına da gelmektedir.

Rana İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Rana ismi geçmemektedir. Bununla beraber Rana ismi, kesinlikle caiz olan isimlerden biridir. Dinimize ve kültürümüze uyumlu ve sevilen bir isimdir.

Rana İsminin Özellikleri

İç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine düşünür ve araştırırlar. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Liderlik vasıfları vardır. Doğal bir lider karakteri taşırlar. Cesur ve sorumluluktan kaçınmayan insanlardır. Kendilerine özgü bir kişilikleri vardır. Öz güvenleri tam olup yazmayı ve okumayı çok severler.